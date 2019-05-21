В Москве отреставрировали башни Донского монастыря

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Реставрация двух исторических башен ограды Донского монастыря, который является объектом культурного наследия федерального значения, завершена в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Реставраторы провели комплекс серьезных работ и по фасадам, и по интерьерам башен. В том числе, была отремонтирована кирпичная и белокаменная кладки, расчищены все поверхности, заменены столярные заполнения, отреставрирован и покрыт медью декор, оштукатурены и окрашены стены и своды помещений. Всего работы продолжались около полугода", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что в порядок приведена круглая северо-восточная башня и квадратная башня на северной стене, обе они до начала реставрации находились в неудовлетворительном состоянии. Последний раз работы по их сохранению проводились в середине прошлого века.

В рамках реставрации специалисты также раскрыли исторические проемы, выполнили новое покрытие открытой площадки - гульбища на круглой башне, разобрали прогнившие деревянные конструкции пола в интерьерах, установили новые деревянные перекрытия, а также изготовили оконные и дверные столярные заполнения по аналогам XVII века.

Донской монастырь был основан в 1593 году, он расположен на Донской площади в Южном административном округе столицы. Ограда Донского монастыря была построена в XVII веке.