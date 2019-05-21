Дума поддержала в I чтении безвозмездную передачу госорганам объектов культурного наследия

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий федеральным органам власти безвозмездно использовать здания, относящиеся к объектам культурного наследия.

"Предусматривается внесение изменения <...> в соответствии с которым федеральные органы государственной власти включаются в перечень организаций, которым могут быть предоставлены в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования объекты культурного наследия", - говорится в пояснительной записке к документу.

Речь идет о памятниках истории и культуры, находящихся в государственной собственности и включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ. Сейчас ряд федеральных органов государственной власти уже занимает помещения в объектах культурного наследия на основании ранее заключенных договоров. В частности, это относится к военным комиссариатам Минобороны и территориальным управлениям Судебного департамента при ВС РФ.

На сегодняшний день указанные объекты разрешено передавать только культуроохранным и детским общественным объединениям, организациям инвалидов, образовательным, благотворительным и религиозным организациям, общероссийским творческим союзам, учреждениям науки и культуры, а также "центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий" (Ельцин-центр).

Представляя законопроект на пленарном заседании, статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова указала на три задачи, которые призван решить документ в случае его принятия.

"Первое - мы решаем проблему размещения, в первую очередь, в регионах, вне Москвы, территориальных управлений федеральных органов власти. Второе - мы перестаем тратить деньги федеральных органов, то есть бюджета российского, на то, чтобы оплачивать аренду. Согласитесь, пусть лучше эти деньги уйдут на восстановление памятников (культурного наследия), чем просто на арендные платежи. В-третьих, у памятников региональных, которые многие сегодня умирают, что там грех таить, появится ответственный пользователь, который начнет этими памятниками заниматься", - перечислила Манилова депутатам аргументы кабмина.