Фестиваль камерной музыки VIVARTE в Третьяковке посвятят Эдварду Мунку

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова/. Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE пройдет в четвертый раз в Третьяковской галерее с 26 мая по 2 июня. Для жителей и гостей столицы выступят норвежские, датские и британские музыканты, сообщила во вторник ТАСС президент фестиваля Ивета Манашерова.

"На фестиваль в этом году приезжают норвежские музыканты, которые редко бывают в России, а некоторые вообще приезжают в первый раз. Выступят также исполнители, которых уже можно назвать друзьями фестиваля. Многие из них из года в год вместе с нами в это время года", - сказала она.

Программа фестиваля в 2019 году посвящена выставке норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка, которая проходит в галерее с 17 апреля по 14 июля. "В этот раз зал Врубеля вместе с его работами как никогда перекликается с темой нашего фестиваля. Не возникло сложности и с подбором для него работ художников из коллекции Третьяковской галереи, - поделилась президент фестиваля. - Каждый концерт предваряет рассказ специалиста галереи, он поможет выстроить взаимосвязь между русскими, скандинавскими художниками и звучащими музыкальными произведениями".

Разнообразие жанров и стилей

По словам Манашеровой, найти интересное для себя на фестивале смогут любители разных жанров. Так, на открытии прозвучат произведения норвежских композиторов - Эдварда Грига, его последователя Арнльота Хельдоса и "венгерского Брамса" Эрнё Донаньи в исполнении российских и норвежских музыкантов. Выступление будет сопровождаться показом картины Исаака Левитана "Лунная ночь. Большая дорога".

28 мая гости галереи услышат барочную музыку в исполнении Дмитрия Синьковского и его ансамбля La Voce Strumentale, солировать будет норвежская гамбистка Хенрикке Рюннинг. "Она играет на виоле да гамба - инструменте, который предшествовал виолончели. Гости смогут послушать Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Пфайффера", - пояснила Манашерова.

Кроме того, впервые в Москве состоится концерт датского Духового квинтета имени Карла Нильсена. Музыканты исполнят произведения основоположника современной датской композиторской школы, в честь которого и назван ансамбль, а также композиции русских авторов - Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича. Дополнением к выступлению станет демонстрация эскиза к картине Филиппа Малявина "Вихрь".

В дни фестиваля посетители галереи услышат произведения Франца Шуберта, Йозефа Гайдна, Леоша Яначека, Сергея Рахманинова и цикл Сергея Прокофьева в исполнении российско-британской пианистки Екатерины Апекишевой. В программе смотра - квартеты Вольфганга Амадея Моцарта, Антонина Дворжака и Иоганнеса Брамса, а также произведения советских классиков Дмитрия Шостаковича и Рейнгольда Глиэра. Их исполнят скрипач Юлиан Рахлин, альтистка Сара Макелрави, виолончелист Борис Андрианов и пианист Итамар Голан.

Президент фестиваля добавила, что в последний день смотра можно будет познакомиться с произведениями современных авторов. "Наш фестиваль каждый год завершается музыкальным променадом, мы надеемся, что будет хорошая погода, будет возможность послушать музыку под открытым небом. На эти концерты билеты не требуются, они будут проводиться во дворах Инженерного корпуса Третьяковской галереи, Дома Рахманинова и Башмет-центра".

Среди участников программы променада - ансамбль "Русский Ренессанс", Российский квартет саксофонистов и сборный состав во главе с гитаристом Дмитрием Илларионовым, автором проекта "Сны в зеркале: Satie-видения". Артисты представят новое прочтение музыки эксцентричного французского композитора рубежа XIX-XX века Эрика Сати, а сопровождать их выступление будет видеопроекция, созданная художником и музыкантом Алексеем Чоем.