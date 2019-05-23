Более 300 членов движения "Волонтеры культуры" приедут на фестиваль "Таврида Арт" в Крыму

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Более 300 членов общественного движения "Волонтеры культуры" станут участниками фестиваля "Таврида Арт", который пройдет в августе в крымском Судаке. Об этом сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, координатор движения "Волонтеры культуры" Артем Метелев.

"В августе в Судаке пройдет фестиваль "Таврида Арт". Там у нас будет творческий портал под название "Таврида - Добро", со всех регионов соберутся от 300 до 500 человек, это как раз-таки волонтеры культуры. Они будут, в том числе, учиться, общаться, создавать арт-объекты", - сказал Метелев на заседании секции "Волонтерство в сфере культуры" координационного совета по культуре при Минкультуры РФ.

Кроме того, секцию, посвященную добровольчеству в сфере культуры, планируется организовать на Международном культурном форуме, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Отдельная зона, посвященная волонтерам культуры, будет работать на международном форуме "Доброволец" 2-5 декабря.

Форум "Таврида" - образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором форума "Таврида" является АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида Арт" - фестиваль творческих сообществ, проходит 23-25 августа в рамках форума.

Программа "Волонтеры культуры" реализуется в рамках национального проекта "Культура", ее цель - создание и работа социального института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны.