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Кристофер Нолан снимет свой новый фильм в Эстонии

Продюсеры объявили, что ищут актеров для массовки в том числе и среди местных жителей

ТАЛЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Съемки нового фильма Кристофера Нолана пройдут в Эстонии этим летом. В массовке смогут принять участие и местные жители.

Как сообщает газета Postimees, новая лента Нолана называется Tenet ("Догма"), ее снимает компания Warner Bros. Съемки картины, рассказывающей о мире международного шпионажа, будут вестись в семи странах, включая Эстонию, Индию, Италию и другие. Главную роль сыграет Роберт Паттисон. В фильме также примут участие актеры Майкл Кейн, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана.

Ранее эстонская продюсерская компания Allfilm объявила о поиске актеров для массовки в фильм, которую снимает Warner Bros. "Allfilm готовится к съемкам масштабного фильма, - заявил представитель компании Мадис Тюйр. - Мы ждем, что в них примут участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Более точную информацию дадим через некоторое время".

Съемки в Эстонии должны пройти на протяжении трех дней. Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.

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