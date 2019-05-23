Куратором Московской международной биеннале современного искусства стал Дмитрий Черняков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Куратором 8-й Московской международной биеннале современного искусства, которая пройдет с 28 октября 2019 по 22 октября 2020 года, стал театральный режиссер Дмитрий Черняков. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг президент биеннале Юлия Музыкантская.

"Куратором стал театральный режиссер Дмитрий Черняков. Основной проект пройдет в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу", - сообщила Музыкантская. Также раскрыты имена трех художников-участников основного проекта - Герман Ницш, Александр Бродский и Павел Отдельнов. Они сделают работы специально к биеннале.

Музыкантская добавила, что тема биеннале и полный список участников основного проекта будут озвучены позднее. "Впервые у Московской биеннале появился серьезный международный партнер - галерея Альбертина", - отметила президент биеннале.

Основной проект прошлой Московской международной биеннале современного искусства, которая состоялась в 2017 году, также проходил в Новой Третьяковке. Куратором биеннале тогда выступила арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава, а тема основного проекта звучала как "Заоблачные леса". В нем приняли участие 52 художника из 25 стран.

Дмитрий Черняков - оперный режиссер, многократный лауреат премии "Золотая маска". Дважды лауреат первой ежегодной международной премии The Opera Awards 2013 в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший спектакль".