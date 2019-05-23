Минкультуры поддержит присвоение Театру Волкова статуса особо ценного объекта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ послужит стимулом для дальнейшего развития Театра имени Волкова. Такое мнение в четверг выразили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ, добавив, что ведомство поддерживает присвоение этого статуса театру.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил на своей официальной странице в Facebook, что президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении Драматическому театру имени Федора Волкова в Ярославле статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

"Театр имени Волкова, безусловно, заслужил этот статус, мы будем искренне рады, если старейший театр России его получит и поддержим это решение, - отметили в пресс-службе. - Уверены, что это послужит стимулом для его дальнейшего развития".

В министерстве также добавили, что не могут ответить на вопрос, означает ли присвоение нового статуса ярославскому театру, что объединение его с Александринским театром не произойдет. "Этот вопрос нужно адресовать непосредственно руководителям театров, так как инициатива объединения исходила не от Минкультуры России, а от самих коллективов учреждений", - подчеркнули представители ведомства.

Ранее сообщалось об объединении Александринского театра и Театра Волкова в Первый национальный театр России. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился приостановить процедуру и поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому провести широкое общественное обсуждение этого вопроса.