Фестиваль театров малых городов России собрал под Волгоградом гостей из 16 регионов

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Фестиваль театров малых городов России открылся в пятницу на центральной набережной города Камышина Волгоградской области, в церемонии приняли участие 430 представителей театральных коллективов, жителей Камышина, Волгограда и гостей из других регионов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Эта идея провести фестиваль в Камышине была мгновенно поддержана, и у нас не возникало никаких проблем. Фестиваль проходит на высоком уровне", - приводит пресс-служба слова художественного руководителя Театра наций, народного артиста РФ Евгения Миронова.

В администрации Волгоградской области отметили, что фестиваль проходит в рамках Года театра и направления "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Организаторами являются Министерство культуры РФ, Государственный Театр наций, администрация Волгоградской области, администрация Камышина и благотворительный фонд Евгения Миронова "Театральные инициативы".

"Город впервые становится общей сценой для большого количества театров со многих регионов России. Уверен, наши гости не только продемонстрируют свое мастерство, но и найдут новых друзей, увезут с собой частичку нашего солнца и доброго отношения", - цитирует волгоградского губернатора Андрея Бочарова его пресс-служба.

Фестиваль театров малых городов России собрал 16 творческих коллективов из Свердловской, Самарской и Московской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского краев. В рамках фестиваля будет организован конкурсный показ спектаклей. Ранее Миронов отметил, что география участников фестиваля постоянно расширяется, в этом году из 16 конкурсантов пять дебютантов: это - театры из Ачинска, Губахи, Мирного, Стерлитамака и Химок.

Фестиваль в Камышине

Согласно регламенту, участники в течение всего срока театрального фестиваля могут смотреть работы друг друга, посещать спектакли и фильмы специальных программ, участвовать в обсуждениях, встречах с деятелями культуры, семинарах, тренингах и мастер-классах от опытных педагогов. В этом году гостем фестиваля станет спектакль Black & Simpson московского театра "Практика", состоятся кинопоказы фильмов "Лето", "Норвег", "Знаешь, мама, где я был?", "Ван Гоги" и "Война Анны".

Конкурсную программу фестиваля будет оценивать жюри, состоящее из ведущих театральных деятелей и критиков России. Этой судейской коллегии предстоит определить спектакли-победители в большой и малой форме, которые по традиции будут представлять фестиваль в Москве на сцене Театра наций. Председателем жюри в этом году стал театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии "Золотая маска", художественный руководитель Российского государственного театра драмы имени Федора Волкова Евгений Марчелли.

Камышин - третий по величине город Волгоградской области с населением около 111 тыс. человек. Расположен в 180 км к северо-востоку от Волгограда на правом берегу Волги. В городе действует театр, основанный в 1910 году. В рамках XVII Фестиваля театров малых городов России Камышинский драматический театр представит эскизы двух спектаклей. Завершится фестиваль 30 мая.