В Москве состоится вручение премии "Все цвета джаза"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пятую ежегодную премию "Все цвета джаза", посвященную мировой и российской музыкальной культуре, вручат в субботу в московском саду "Эрмитаж". Об этом сообщили в пресс-службе учредителя награды, радиостанции Jazz 89.1 FM.

"За пять лет премия превратилась из закрытого светского события в большой джазовый фестиваль на открытом воздухе, - отметили организаторы. - Ключевым составляющим предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год: самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки будут отмечены радио Jazz 89.1 FM".

Жюри назовет победителей в семи номинациях: "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года", "Открытие года" и "Фестиваль года". Ведущими церемонии станут писатель и карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова.

Вручение наград завершится концертом с участием Optimystica Orchestra, резидентов и лауреатов крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовой певицы Мариам Мерабовой, трубача Вадима Эйленкрига, группы Big City Show, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии "Союзмультфильм", а также Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером премии.