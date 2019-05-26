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Эдуард Бояков считает, что на Северном Кавказе необходимо создать региональную киностудию

Худрук театра им. Горького отметил, что от создания такой киностудии выиграет любой регион, поскольку "творческие институции притягивают людей со всего мира и приносят дополнительный доход в бюджет"

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Региональная киностудия должна быть создана на Северном Кавказе, считает Эдуард Бояков - театральный продюсер и режиссер, художественный руководитель театра им. Горького, генеральный продюсер международного кинофестиваля "Герой и время", который проходит в Железноводске. Таким мнением он поделился в воскресенье с корреспондентом ТАСС.

"Здесь много солнца, здесь сложный ландшафт - здесь есть горы, поля, леса. На [Северном] Кавказе, конечно, нужна киностудия. Она должна быть одна, и она должна быть такая, которая будет на весь [Северный] Кавказ работать", - сказал Бояков.

Он добавил, что, по его мнению, от создания региональной киностудии выиграет любой регион, поскольку "творческие институции притягивают людей со всего мира и приносят дополнительный доход в бюджет". "Кинофестиваль проходит один раз в год, киностудия работает постоянно. В киностудию будут приезжать творческие люди из столиц, знаменитости, люди будут хотеть жить в этих городах. От кинофестивалей, киностудий могут выиграть сотни отелей", - сказал он.

По его мнению, прежде всего при создании киностудии надо говорить не об инфраструктуре, а о создании творческой концепции. "В советское время была в Одессе киностудия, была в Ялте, была в Свердловске, в Москве несколько, Киеве, Грузии. У всех этих киностудий были творческие кадры, творческая концепция, был специальный стиль", - сказал он.

При этом Бояков подчеркнул, что для создания киностудии в регионах, в частности в СКФО, должно совпасть несколько факторов. "Во-первых, должны появиться творческие лидеры, которые начнут все "тянуть". Во-вторых, должны быть поддержка и понимание федеральной власти. Киностудии должны быть в каких-то региональных центрах и необязательно столицах. Третий фактор - местная власть должна иметь амбиции", - заключил он.

"Герой и время"

С 25 мая по 2 июня в Железноводске проходит международный кинофестиваль "Герой и время". Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева и сам Бояков. В открытии фестиваля в субботу приняли участие актеры Сергей Безруков, Мария Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие.

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РоссияБояков, Эдуард Владиславович
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