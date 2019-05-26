Эдуард Бояков считает, что на Северном Кавказе необходимо создать региональную киностудию

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Региональная киностудия должна быть создана на Северном Кавказе, считает Эдуард Бояков - театральный продюсер и режиссер, художественный руководитель театра им. Горького, генеральный продюсер международного кинофестиваля "Герой и время", который проходит в Железноводске. Таким мнением он поделился в воскресенье с корреспондентом ТАСС.

"Здесь много солнца, здесь сложный ландшафт - здесь есть горы, поля, леса. На [Северном] Кавказе, конечно, нужна киностудия. Она должна быть одна, и она должна быть такая, которая будет на весь [Северный] Кавказ работать", - сказал Бояков.

Он добавил, что, по его мнению, от создания региональной киностудии выиграет любой регион, поскольку "творческие институции притягивают людей со всего мира и приносят дополнительный доход в бюджет". "Кинофестиваль проходит один раз в год, киностудия работает постоянно. В киностудию будут приезжать творческие люди из столиц, знаменитости, люди будут хотеть жить в этих городах. От кинофестивалей, киностудий могут выиграть сотни отелей", - сказал он.

По его мнению, прежде всего при создании киностудии надо говорить не об инфраструктуре, а о создании творческой концепции. "В советское время была в Одессе киностудия, была в Ялте, была в Свердловске, в Москве несколько, Киеве, Грузии. У всех этих киностудий были творческие кадры, творческая концепция, был специальный стиль", - сказал он.

При этом Бояков подчеркнул, что для создания киностудии в регионах, в частности в СКФО, должно совпасть несколько факторов. "Во-первых, должны появиться творческие лидеры, которые начнут все "тянуть". Во-вторых, должны быть поддержка и понимание федеральной власти. Киностудии должны быть в каких-то региональных центрах и необязательно столицах. Третий фактор - местная власть должна иметь амбиции", - заключил он.

"Герой и время"

С 25 мая по 2 июня в Железноводске проходит международный кинофестиваль "Герой и время". Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева и сам Бояков. В открытии фестиваля в субботу приняли участие актеры Сергей Безруков, Мария Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие.