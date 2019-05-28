Древнегреческая трагедия стала темой фестиваля театральных школ стран БРИКС в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Третий Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, темой которого стала древнегреческая трагедия, открывается в Москве во вторник. Показы пройдут на открытой сцене большого амфитеатра в парке "Зарядье" с 28 мая по 5 июня.

"В этом году наша компания стала больше, кроме пятерки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) к нам присоединились творческие делегации из Армении и Белоруссии. В 18:00 стартует открытие фестиваля. В этом году у нас будет демонстрироваться тема древнегреческой трагедии", - сказал журналистам ректор Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона, директор фестиваля Дмитрий Томилин на пресс-конференции в ТАСС.

На фестивале будет организована образовательная программа. "В этом году, помимо творческой программы, вместе с профессорами, которые приедут к нам в гости, мы проведем научную конференцию, посвященную проблеме объединения стран и их мирного сосуществования. Наш проект по созданию международной образовательной программы в области актерского искусства является одним из способов решения этой проблемы", - добавил Томилин.

Художественный руководитель фестиваля Валентин Тепляков отметил, что участники фестиваля будут играть пьесу Софокла "Царь Эдип". "Наша задача, чтобы студенты разных стран увидели друг друга, подружились и обменялись опытом. Каждый фестиваль имеет какую-то тему, мы обычно берем известные мировые произведения, в этом году мы предложили нашим коллегам из стран БРИКС "Царя Эдипа" Софокла <...> Этот спектакль мы будем показывать 31 мая", - отметил он.

Фестиваль объединит более 420 студентов и преподавателей театральных школ. Россию традиционно представляет столичный Институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона.