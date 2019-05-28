Лувр "подарит" Историческому музею выставку к 150-летию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лувр предоставит одну из своих выставок Государственному Историческому музею в 2022 году, когда ГИМ будет отмечать 150-летие, сообщил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.

"Недавно пришло известие, что один из ведущих музеев мира - парижский Лувр - предоставит нам одну из своих экспозиций в год юбилея нашего музея в 2022 году", - сказал Левыкин во вторник на торжественном вечере для партнеров музея.

Он отметил, что недавно состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Государственного исторического музея. Оргкомитет возглавил спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов. Заместителем председателя оргкомитета стал министр культуры Владимир Мединский.

Также в состав комитета вошли руководители Минпросвещения, Федерального архивного агентства, Роспечати, ВГТРК, Государственного исторического музея, музея Эрмитаж, представители Госдумы и Совфеда, администрации президента РФ, Минобороны, ФСО, Минобрнауки, московского правительства.

Государственный исторический музей - один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей России, в его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово. Фонды Исторического музея хранят более 5 млн экспонатов и около 15 млн листов документальных материалов.