СФ одобрил отмену для жюри конкурса Чайковского обязанности получать патент на работу в РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, отменяющий обязанность иностранных граждан - членов жюри международного музыкального конкурса имени Петра Чайковского получать разрешение или патент на работу в России.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Как отметила член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, закон упрощает процесс участия в конкурсе членов жюри - иностранцев. "Согласно действующему законодательству для осуществления своих функций им требуется получение разрешения на работу или патент, при этом они не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого выданы разрешение на работу или патент. При этом в конкурсе задействовано два субъекта Российской Федерации - Москва и Санкт-Петербург", - пояснила Косихина.

По ее словам, целями конкурса являются не только выявление лучших современных музыкантов академической школы, но и реализация творческих задач всеми его участниками. "Решение указанных проблем создаст для этого дополнительные возможности", - добавила сенатор.

Конкурс проводится с 1958 года раз в четыре года по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, медные и деревянные духовые инструменты. В России он имеет статус национального достояния и одного из главных событий общественной и культурной жизни страны. Выступления победителей конкурса запланированы на крупнейших музыкальных площадках мира.

16-ый международный конкурс имени Петра Чайковского пройдет в Москве и Петербурге с 17 по 29 июня.