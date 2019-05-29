Третьяковка откроет первую выставку в бывшем пространстве ЦДХ 21 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект "Свободный полет", посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского, откроет выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника на Крымском Валу. Выставка пройдет с 21 июня по 22 сентября, сообщила журналистам в среду генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

"Это наш партнерский проект с Музеем AZ, мы давно уже сотрудничаем с этим музеем. Поскольку мы первый художественный музей, который запустил у себя кинопрограммы, нам импонирует идеология проектов Музея AZ. Параллельно с показом этой выставки мы планируем проводить в большом зале ретроспективу фильмов Тарковского", - рассказала Трегулова и добавила, что новое пространство решено обозначать как "Новая Третьяковка. Западное крыло".

Торжественное открытие проекта "Свободный полет" запланировано на 20 июня, на следующий день выставка начнет работу для публики. Также в новом пространстве Третьяковки пройдут проекты, организованные совместно с Московским музеем дизайна. С 28 октября 2019 года по 22 января 2020 года Новая Третьяковка станет площадкой для основного проекта Московской международной биеннале современного искусства.

В мае следующего года в Западном крыле запланирована большая выставка индийского искусства. "И на осень 2020 года мы планируем проект под рабочим названием "Единство в разнообразии", посвященный искусству России и Европы за последние 30 лет. Это будет примерно 80 художников", - рассказала Трегулова.

Посвящение Тарковскому

Проект организован совместно с музеем AZ, создавшим трилогию, посвященную Тарковскому и художникам его времени. Это выставки "Предвидение" (2016 год, электротеатр "Станиславский"), "Прорыв в прошлое" (новое пространство Театра наций), "Новый полет на Солярис" (2018 год, Флоренция, Монца). "Свободный полет" в Третьяковской галере представит неофициальное искусство 1960-1980-х годов в контексте работ Тарковского.

Куратором проекта выступила арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская, сценографом - Геннадий Синёв. Выставка опирается на фильмы Тарковского - "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис". В музее отмечают, что в этом году исполняется 50 лет с момента премьеры "Андрея Рублева" на Каннском фестивале и 40 лет "Сталкеру".

Выставка объединит около 70 произведений из коллекции директора Музея AZ Наталии Опалевой - это работы Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Владимира Немухина, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного и других. Новую видеоарт-композицию специально для выставки создал художник Платон Инфанте. В проекте будет задействовано 15 проекций и более 10 широкоформатных плазменных экранов, контент для которых создан медиа-художником Александром Долгиным.

Западное крыло Новой Третьяковки - более 3,5 тыс. кв. м - превратится в тотальную инсталляцию. Как говорят в галерее, маршрут пролегает через три условные части проекта: "через духовные ландшафты фильма "Андрей Рублев" и созвучные им образы Плавинского, через апокалиптические видения "Сталкера" и живописную эсхатологию Петра Беленка, через футуристические интерьеры "Соляриса" с искусством, адресованным будущему человечества". В экспозицию войдут архивные документы, предоставленные фондом "Два Андрея".

Посетители выставки также смогут увидеть фильм Ираклия Квирикадзе "Новый полет на Солярис" - посвящение проекту и его героям. К проекту подготовлены два издания: каталог на русском и английском языках с аннотациями к наиболее значимым произведениям, своего рода путеводитель по экспозиции, а также книга киноведа и критика Андрея Плахова, в которой ведется разговор о фильмах Тарковского и о главных художественных вехах второй половины XX века.