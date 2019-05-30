В Волгограде открылся кинофестиваль "Сталинградская сирень"

ВОЛГОГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Сталинградская сирень" открылся в четверг показом фильма Федора Попова "Коридор бессмертия", на киносмотре, который будет проходить до 1 июня, покажут более 20 художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне, сообщила журналистам представитель комитета культуры Волгоградской области Тамара Куимова.

"Кинофестиваль "Сталинградская сирень" открылся сегодня показом кинокартины фильма Федора Попова "Коридор бессмертия". В основе фильма - реальные события, [фильм рассказывает] о 48-й паровозной колонне особого резерва Наркомата путей сообщений, в условиях смертельного риска доставившей в Ленинград более половины всех грузов и военного снаряжения во время блокады", - сказала Куимова.

Она уточнила, что показы фильмов, вошедших в программу фестиваля, состоятся не только в Волгограде, но и в других городах региона и райцентрах.

Гостями фестиваля стали заслуженный артист РФ Борис Галкин, народный артист РФ Юрий Чернов, лауреат Государственной премии РФ заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров, заслуженная артистка РФ Зоя Буряк и заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов. Многие из них читали стихи, а народная артистка России Зоя Буряк прочитала отрывок из своей роли в спектакле "У войны не женское лицо".

Марат Башаров рассказал, что, третий раз оказавшись в Волгограде, наконец нашел фамилию своего деда в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане. "Здесь погиб мой дед, и я раньше носил фамилию Юнисов, а потом взял фамилию деда - Башаров", - сказал актер.

"Сталинградская сирень"

За шесть лет на площадках международного кинофорума "Сталинградская сирень" показано более 170 фильмов, проведено 250 кинопоказов, которые посетили около 150 тыс. зрителей. Гостями фестиваля стали известные российские артисты, кинорежиссеры, журналисты, киноведы, кинокритики, кинематографисты из разных регионов России, а также Германии, Великобритании, Южной Кореи, Сербии, Эстонии, Латвии.