МХТ имени Чехова готовит премьеру спектакля "Венецианский купец" по Шекспиру

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова готовится представить последнюю премьеру 121-го сезона - спектакль "Венецианский купец" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Показ постановки состоится 7 июня, сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"В нынешнем сезоне афиша Московского Художественного театра пополнилась целой обоймой знаковых названий", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что парад премьер открыл спектакль "Человек из рыбы" по пьесе Аси Волошиной в постановке одного из лидеров отечественной режиссуры Юрия Бутусова.

"Этот мастер, который не так часто обращается к современной драматургии, создал чувственный, эмоциональный спектакль про нас, про сегодняшних людей, про наш безумный мир", - отметила пресс-атташе.

Парад премьер сезона продолжил спектакль "Сережа" по роману Льва Толстого "Анна Каренина" в постановке Дмитрия Крымова.

"Эта виртуозная постановка - не инсценизация романа, а размышления о жизни на его основе, - в отражениях и отголосках каждого из нас", - прокомментировала Малкина. Следующей премьерой, по ее словам, был спектакль "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной с легендарной Натальей Теняковой в главной роли.

Ярчайшей премьерой не только 121-го мхатовского сезона, но и последних лет назвала собеседница агентства спектакль "ХХ век. Бал", который сочинили режиссер и хореограф Алла Сигалова и продюсер Константин Эрнст.

"Это ярчайшая премьера последних лет, которая языком танца, пластики и музыки рассказывает историю ХХ века в России. Спектакль идет с неизменными аншлагами", - сказала Малкина.

Важным событием стал и спектакль "Бег" по пьесе Михаила Булгакова в постановке худрука МХТ Сергея Женовача с блистательными артистами труппы - Анатолием Белым, Михаилом Пореченковым, Андреем Бурковским, Игорем Верником, Ириной Пеговой - и завораживающей сценографией Александра Боровского, отметила пресс-атташе.

"Честь завершить столь достойный парад премьер сезона выпала спектаклю "Венецианский купец" по Шекспиру, - продолжила Малкина. - Постановку осуществляет режиссер Екатерина Половцева. Она - выпускница ГИТИСа, где училась в Мастерской Сергея Женовача, потом ставила спектакли в разных театрах Москвы, в частности, в Российском молодежном театре, в "Современнике", в Театре имени Пушкина. Теперь впервые выпускает спектакль на сцене МХТ".

Режиссер о своем спектакле

"Венецианский купец" - история про выбор и его последствия. Выбор, который делает каждый из нас. Наказать человека за то, что он с тобой сделал, или простить, но тогда он останется безнаказанным? Очевидных ответов - как будет лучше, а как хуже - зачастую нет, но любое решение влечет за собой последствия", - привела пресс-атташе слова режиссера Екатерины Половцевой.

По ее мнению, "это спектакль о том, как мы осуждаем и ненавидим других и оправдываем себя, о моментах, когда агрессия выходит из-под контроля". "Каждому это знакомо: травля за публичные высказывания, злобные комментарии в фейсбуке, ожесточение и грубость уставших людей в час пик в метро. Проходя мимо чужого горя (сам устал, самому тяжело), мы привыкаем к тому, что мир несправедлив", - пояснила режиссер.

Она считает, что "Венецианский купец" - "это история об общей поломанности мира и о странном, страшном, абсурдном суде, который, если вдуматься, может быть и в реальности". "И еще это спектакль о любви - о ее поисках и попытках определить, что же это такое: страсть, служение, болезнь, самореализация или абсолютное принятие человека со всеми его изъянами и пороками?" - поделилась своими размышлениями Половцева.

По ее словам, "пьесы Шекспира, с одной стороны, наполнены конкретными, узнаваемыми сегодня персонажами и ситуациями, при этом каждая его пьеса - это уникальная поэтическая вселенная". Половцева отметила, что "пространство спектакля, сочиненное художником Эмилем Капелюшем, сочетает в себе быт и космос - особую среду с отсылкой к затонувшим заброшенным кораблям".

"Наш спектакль - не историческая реконструкция. Текст Шекспира сегодня так же современен, как и 400 лет назад. Его пьесы - живая природа, которая живет своей жизнью и дает нам простор для сочинительства, трактовок и акцентов сегодняшнего дня", - заявила режиссер.

Она сообщила, что спектакль поставлен на Основной сцене МХТ, исполнителями ролей выступают Сергей Сосновский, Артем Быстров, Алексей Варущенко, Юлия Ковалева, Мария Карпова, Данил Стеклов, Елизавета Ермакова, Кузьма Котрелев, Никита Карпинский, Олег Гаас и другие артисты.