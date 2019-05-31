Государственный исторический музей переходит на летний режим работы без выходных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Посетить Государственный исторический музей с 1 июня можно будет в любой день недели - площадка переходит на летний режим работы без выходных, сообщила ТАСС начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова.

"Это стало традицией - последние три года мы открываем парадный вход в Исторический музей на летний период и переходим на другой режим работы: отменяем выходные дни, меняем часы работы музейного комплекса. Это востребовано: в туристический сезон людей в центре Москвы очень много - это и москвичи, и гости города", - сказала она.

Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс будут работать без выходных с 10:00 до 21:00. "[Парадный вход] будет открыт в сухую, солнечную погоду. У нас там установлены кассы, поэтому каждый желающий сможет войти в Исторический музей, как это было запланировано отцами-основателями - с Красной площади, и сразу попасть в главный зал музея", - отметила Лемигова.

Сегодня Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, музей "Палаты бояр Романовых" на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово. В фондах музея хранится свыше 5 млн экспонатов. Ежегодно его посещают более 1,5 млн человек.