В музее-усадьбе "Остафьево" пройдет Пушкинский праздник поэзии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пушкинский праздник поэзии в воскресенье пройдет в музее-усадьбе "Остафьево" - "Русский Парнас". Гостей ждут концерты, литературная гостиная, викторина и мастер-классы, рассказал ТАСС директор музея Юрий Евтюхин.

"Традиционно в первые выходные июня мы проводим Пушкинский праздник поэзии. В этом году он состоится в 38-й раз. Гостей ждет масштабная культурная программа", - рассказал Евтюхин. В программу включены возложение цветов к памятнику Пушкину, концерты, литературная гостиная, викторина, мастер-классы и много других интересных мероприятий. В церкви Живоначальной Троицы состоится богослужение памяти "боярина Александра".

В музее открыты экспозиции "Усадьба Остафьево: история и судьба", "Убранство остафьевского дома", "Н. М. Карамзин: жизнь и труды", а также выставки "А. С. Пушкин в экслибрисе и миниатюрной книге", "В альбоме вашем я пишу...", выставка из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина "В поисках живой души. Посвящается Н. В. Гоголю", "Святому братству верен я…" Пушкин, Вяземский, Мицкевич на "Русском Парнасе" и др.

"Мы надеемся, что Пушкинский праздник поэзии в Остафьеве надолго останется в памяти гостей, которые захотят посетить знаменитую литературную усадьбу", - добавил директор музея.

В этом году отмечается 220 лет со дня рождения Пушкина. К этой дате по всей России проходят специальные выставки и другие праздничные мероприятия, посвященные поэту.

О музее

Усадьба "Остафьево" (Вяземских) XVIII века является объектом культурного наследия регионального значения. Она находится в поселении Рязановское, вблизи села Остафьево. Территория музея-усадьбы составляет почти 38 га. Здесь находится главный дом с двумя флигелями, парки, хвойная и березовая (Карамзинская) рощи, липовая аллея (по преданию названная Пушкиным "Русским Парнасом"), пруд с земляной плотиной, деревянный горбатый мостик, памятники Н. М. Карамзину, П. А. Вяземскому, А. С. Пушкину, В. А. Жуковскому, здания бывшей суконной фабрики.