Главные музыкальные фестивали лета — от Сочи до Нижнего Новгорода, от джаза до техно

Один из этих концертов может стать самым ярким событием лета-2019 — осталось выбрать то, что вас заинтересует больше всего

Летние музыкальные фестивали пришли к нам с Запада, но сейчас можно с уверенностью сказать, что российские смотры по размаху, лайн-апу и атмосфере не уступают таким ведущим форумам Европы, как Coachella, Glastonbury и Flow. Многие ездят на один и тот же показ из года в год, кто-то же охотится за выступлениями любимых артистов. Концерты проходят в разных городах страны и, что приятно, в этом году большинство из них не совпадают друг с другом по датам. Усадьба JAZZ 22–23 июня Билеты — от 5000 до 15 000 рублей

Пусть вас не смущает название — ежегодный международный фестиваль "Усадьба JAZZ" объединяет на своей площадке представителей самых разных музыкальных направлений. В свое время на его сцене выступали группы "Аукцыон", "Вежливый отказ", Борис Гребенщиков и "Аквариум", музыканты Андрей Макаревич и Леонид Агутин. В этом году к лайн-апу присоединилась Manizha — молодая певица получила известность благодаря своим музыкальным (иногда просто шуточным) коллажам в Instagram. Сейчас она уделяет внимание непростым вопросам, например, домашнего насилия. Она запустила социальную кампанию против абьюза, разработала приложение Silsila, которое позволяет позвать на помощь. В рамках этого проекта Manizha записала песню "Мама" и выпустила клип, съемки которого проходили в Грузии. Фестиваль проходит на территории усадьбы Коломенское. Почти в центре Москвы, рядом с дворцами развернется множество площадок: фуд-корты с едой со всего мира, маркет с хэндмэйд-поделками. Также будет работать "Усадьба Jazz Kids" — специальная программа для детей, которая традиционно бесплатна. Этим летом среди хедлайнеров американская группа Black Eyed Peas. Без своей сногсшибательной участницы Ферги, но все же — музыканты наконец-то в России. Рядом с ними — "Сплин", Cinematic Orchestra, Jamie Cullum и Иван Дорн. "Дикая мята" 28–30 июня Билеты — от 4500 до 11 250 рублей

Слоган фестиваля — "Три дня музыки, любви и свободы": огромный лайн-ап сложно загнать в какие-то рамки, сказав, что в эти дни можно послушать исполнителей определенного жанра. В этом году на сцену выйдут шотландцы Primal Scream (которых, судя по отзывам в интернете, ждала чуть ли не вся страна), "Мумий Тролль", Дельфин, Баста (по словам организаторов, он подготовит для фестиваля специальную программу), Нейромонах Феофан и другие. В один из дней выступит главный национальный феномен 2018 года — певица Монеточка. Лиза Гырдымова, кажется, исполнила мечту всех миллениалов: она — популярная певица, которая стала "своей" в тусовке, у нее есть толпа влюбленных в нее фанатов, а ее музыка — простая, незамысловатая, с жизненными текстами обо всем вокруг. Всего за три дня должна состояться сотня концертов. Проходит фестиваль под Тулой: там разворачивается целый городок, где есть палаточные зоны, магазины, актовый и кино- залы. В программе форума — лекции, встречи с музыкантами, автограф-сессии. Для самых маленьких посетителей заготовлена особая программа с творческими развлечениями: ребенка можно оставить с аниматорами и пойти, например, на Гаонский двор, где продаются оригинальные экзотические украшения, музыкальные инструменты, одежда, сувениры и многое другое. А если вы любители активного отдыха, можно арендовать квадроцикл. К вождению допускаются все, кому есть 18 лет, — для новичков будет проведен инструктаж и выдана необходимая экипировка. Bosco Fresh Fest 29 июня Билеты — от 1500 до 10 000 рублей

Фестиваль каждый год меняет свою локацию (в прошлом году это было Сколково): в этом году он проходит в стенах московского Дворца пионеров на Воробьевых горах. Может показаться странным, что фестиваль молодежной музыки проходит в советском пространстве, однако на деле это будет очень гармонично. Вокруг много стекла и воздуха, угловатые формы, суровость и лаконичность архитектуры погружают посетителей в атмосферу футуризма, антиутопческого будущего. Одним из хедлайнеров станет Джеймс Блейк, которого неоднократно называли одним из самых душевных музыкантов Великобритании. Он — постоянный резидент BBC Radio 1, где частенько и анонсирует свои новые треки. Его новый альбом, полный релаксирующих томных баллад и танцевальных электронных треков, вышел в январе и тут же занял верхние строчки чартов. "Нашествие" 19–21 июля Билеты — от 2200 до 12 000 рублей

Один из долгожителей российских фестивалей — "Нашествие" — традиционно проходит в Тверской области. В этом году ему 20 лет. Для многих любителей отечественного рока приехать на "Нашествие" (точнее, пережить его) дело чести. Фанатов не пугают ни спартанские условия проживания на природе, ни погода, ни расстояния. Достаточно вспомнить события 2017 года, когда тысячи человек оказались в грязевом плену. Ситуация, конечно, была неприятная, но все отнеслись к этому с юмором — в Сети можно найти множество позитивных фото с купанием в грязи, довольными детьми (да, туда приезжают с детьми) или девушками в свадебных платьях, позирующих в лужах. Ах да, на территории фестиваля есть самый настоящий ЗАГС, так что, если вам бы хотелось, чтобы на вашей свадьбе в этом году сыграли "Би-2", ДДТ, "Мумий Тролль", "Алиса", Anacondaz или еще кто-нибудь, это отличный шанс! VK Fest 20–21 июля Билеты — от 750 до 8000 рублей

Один из крупнейших open-air фестивалей в стране уже в пятый раз традиционно пройдет в Парке 300-летия Петербурга. Логично было бы сказать, что это форум всего, не только музыки. Основная его аудитория — молодежь, подростки, а главные гости — те, кто прославился именно благодаря соцсетям. Лайн-ап состоит из самых прослушиваемых артистов "ВКонтакте": ошеломительные Little Big, громкое открытие прошлого года Тима Белорусских, один из ведущих рэп-исполнителей OBLADAET и многие другие. На территории фестиваля оба дня будет работать множество площадок — заниматься можно будет чем угодно, от танцев до валяния в гамаке с книжкой; гостям подготовят конкурсы, спортивные соревнования, турниры для геймеров, автограф-сессии с блогерами и музыкантами и многое другое. Встретиться можно, например, с Димой Масленниковым — блогером, который путешествует по "заброшкам" всего мира, снимая там видео. Дима всегда называл себя скептиком и рационалистом, именно поэтому он и выбрал такую тематику для канала, пытаясь развенчать множество мифов о домах с привидениями, правда, иногда он грани того, чтобы в это поверить. Обо всем этом он расскажет посетителям VK Fest. Park Live 12–14 июля Билеты — от 4000 до 17 000 рублей

Каждый год на несколько дней один из парков Москвы превращается в зажигательное танцевальное мероприятие для тысяч фанатов. Фестиваль становился площадкой для легендарных, нечастых в России концертов таких групп, как Limp Bizkit, The Prodigy, Deftones, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey. В 2014 году там должно было пройти долгожданное выступление Мэрилина Мэнсона, которое — увы! — было отменено из-за ложного сообщения о заложенной бомбе. Одним из хедлайнеров фестиваля в этом году станет американская хард-кор-группа Bring Me the Horizon. Получившие неоднозначную критику на новый альбом, американцы на своих концертах стараются сбалансировать исполнение старых песен и продвижение нового материала. В третий день фестиваля сцену займет дуэт Die Antwoord, которым, в отличие от коллег, на критику, кажется, все равно: они продолжают выступать в своем эпатажном стиле, выпуская провокационные хиты один за одним. Live Fest Summer 16–18 августа Билеты — от 1200 рублей

Этот самый высокогорный фестиваль страны проходит на территории курорта "Роза Хутор" на высоте 960 м над уровнем моря. Именно местоположение делает его уникальным: представьте, как среди гор, под голубым небом, где где-то внизу раскинулось Черное море, играет свой сет группировка "Ленинград", которая выступит во второй день смотра. Главным хедлайнером станет группа Little Big, о которой не слышал только ленивый, — их клип Skibidi собрал более 230 млн просмотров на YouTube, и сейчас это главная экспортная группа России с концертами по всему миру. Их выступления — яркие, эпатажные, с невероятными костюмами, спецэффектами и видеоинсталляциями. Для фестиваля в Сочи они подготовили особенную программу. Alfa Future People 16–18 августа Билеты — от 6000 до 33 500 рублей