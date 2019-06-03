В Минкультуры назвали сумму, необходимую для сохранения объектов культурного наследия в РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сохранение объектов культурного наследия в России потребует инвестиций в размере 2,1 трлн рублей. Об этом заявил заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко на заседании коллегии Минкультуры России в понедельник.

"Обеспечить масштабную реставрацию объектов культурного наследия за счет федерального финансирования невозможно ввиду нехватки бюджетных средств. По экспертным оценкам, недофинансирование на сохранение объектов культурного наследия составляет 2,1 трлн рублей", - сказал он.

Замминистра культуры РФ добавил, что необходимо повысить инвестиционную привлекательность усадеб с целью их восстановления и реставрации. По его словам, восстановленные объекты могут использоваться как сети культурно-досуговых организаций, туристско-рекреационных кластеров, частных музеев и общественных пространств.

"На 2020-2024 годы планируется выделение Министерством культуры и АУИПиК [Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры] ежегодно субсидий в размере 100 млн рублей на разработку научно-изыскательской и технической документации, инженерные обследования, подготовку инвестиционных паспортов не менее 50 усадеб", - сказал Овсиенко и отметил, что наличие этих документов позволит потенциальному инвестору принять решение об инвестировании в данный проект.

Он отметил, что, по данным единого государственного реестра объектов культурного наследия, на территории РФ находится около 3 тыс. усадеб: 500 - федерального значения, 1900 - регионального, 50 - местного, а также иные объекты.