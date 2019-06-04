Замглавы СТД не поддерживает инициативу объединения Псковского и Александринского театров

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов, более 10 лет возглавлявший Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, считает инициативу объединения этого театра с Александринским неудачной идеей.

"Я могу говорить только о своей позиции, я был 13 лет когда-то директором этого театра, в те времена он получил государственный орден "Знак Почета", был на гастролях в Москве, потом стал академическим театром. Я считаю, что присоединение этого театра в качестве структурного подразделения или филиала к Александринскому театру - убийство театра. Псковский академический театр им. Пушкина прекратит свое существование как самостоятельный субъект культурной политики. Я считаю, что это глупость", - сказал он во вторник ТАСС.

По словам замглавы СТД, театры могут осуществлять совместные проекты, сохраняя автономность. "Существует много других способов, вовсе необязательно юридически уничтожать театр и присоединять один театр в качестве филиала к другому театру", - пояснил он.

Смирнов отметил, что псковскому театру присоединение не нужно. "Для чего это нужно Александринскому театру, я могу лишь строить догадки", - добавил он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина, который является главным театральным учреждением региона, может получить федеральный статус путем объединения с Российским государственным академическим театром драмы им. А. С. Пушкина - Александринским театром - в рамках создания Первого национального театра России. По его словам, соответствующее согласование уже получено от министра культуры РФ Владимира Мединского.

О псковском театре

Псковский драматический театр располагается в здании, построенном в 1906 году, которое в то время получило название Народный дом имени А. С. Пушкина. Здесь выступали Вера Комиссаржевская, Любовь Блок (Менделеева), а также Федор Шаляпин и Айседора Дункан.

В 2014 году была завершена реконструкция здания театра: проведены работы по укреплению фундамента и восстановлению фасадов начала XX века, реставрации лепного декора и карнизов в фойе, коридорах и на лестницах.

Торжественная церемония открытия театра после реконструкции совпала с открытием XXI Всероссийского пушкинского театрального фестиваля, который проходил в Пскове с 3 по 10 февраля 2014 года. На его открытии присутствовал президент России Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский.