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С Пушкиным на дружеской ноге. Тест: как хорошо вы знаете произведения русского классика

© Алексей Дурасов/ТАСС
Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения главного русского писателя и поэта — Александра Сергеевича Пушкина

 

В Москве завершилась реставрация куполов и фасада храма Николая Чудотворца
Каменная церковь была построена в XVII веке
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