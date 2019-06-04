Александр Петров покажет свой спектакль в Нижнем Новгороде на "Горький fest"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Спектакль "#Зановородиться", который актер Александр Петров представит на стадионе "Нижний Новгород", станет одним из центральных событий третьего кинофестиваля "Горький fest". Об этом сообщила журналистам продюсер фестиваля, кинорежиссер Оксана Михеева.

"Мы вели долгие переговоры и пришли к соглашению с Александром Петровым. <...> Несколько дней назад он объявил о закрытии шоу, три последних спектакля состоятся в ближайшие два месяца, один из них - на стадионе "Нижний Новгород", - сказала Михеева.

Спектакль "#Зановородиться" - режиссерский дебют Петрова, в котором объединены элементы музыки, поэзии, кино. В основе спектакля лежит история любовного треугольника, которую рассказывает актер. Как отмечается на сайте творческого проекта, постановку за три года увидели более 50 тыс. зрителей.

Михеева уточнила, что спектакль будет единственным мероприятием фестиваля, на которое можно будет попасть, купив билет. Часть вырученных средств будет направлена в благотворительные фонды - Фонд Константина Хабенского, фонд Ксении Раппопорт "Дети-бабочки", а также в одну из нижегородских благотворительных организаций.

Открытие и закрытие фестиваля планируется провести в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького.

По словам президента "Горький fest", актера и кинорежиссера Михаила Пореченкова, в 2019 году количество площадок, на которых пройдут мероприятия фестиваля, увеличится до 30. "С 19 по 25 июля фестиваль будет проходить на 30 площадках. Будет набережная, будет открытый кинотеатр, который в прошлом году посетило огромное количество людей", - отметил актер.

О фестивале

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Как отмечают организаторы, его цель - "представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья".

На фестивале проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия. В 2017 году работало две площадки, через год их число увеличилось до 13. В 2018 году на "Горький fest" было показано более 50 фильмов. Гран-при фестиваля получила картина "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко.