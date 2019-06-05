Пушкинский день в Петербурге пройдет в духе живого общения с поэтом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Акция "Поздравьте Пушкина с днем рождения" включена в программу Пушкинского дня, в котором примут участие и жители, и гости Санкт-Петербурга. Это личное обращение к поэту в год 220-летия со дня его рождения внесет особое настроение в многочисленные праздничные события Всероссийского музея Александра Пушкина на набережной Мойки, 12.

"Все желающие от мала до велика смогут записать свои видеопоздравления Пушкину на специально подготовленном пространстве нашего музея, и вся эта видеоакция будет показана на многочисленных мониторах, которые здесь у нас установлены. В прошлый раз поздравляли и из Кембриджа, и из Нью-Йорка, из других стран, и со всей России - от Камчатки до Калининграда. Эта удивительная акция - дань любви к поэту", - сказал ТАСС директор музея Сергей Некрасов.

Программа празднования начнется в полдень с торжественной церемонии с участием представителей Минкультуры РФ, после чего перед гостями выступят артисты Малого драматического театра - Театра Европы, народный артист РФ Сергей Новожилов, струнный квартет Esperance и другие. "Конечно, будут читать Пушкина, и все это будет происходить до тех пор, пока микрофон не станет "свободным": у каждого из тех, кто придет на праздник, будет возможность прочитать стихи. Это уже становится доброй традицией", - рассказал Некрасов.

Музей-квартира на Мойке, где вход в этот день будет бесплатным, пригласит гостей на выставку "Многоликий Пушкин", составленную из живописных, графических и скульптурных портретов разных эпох. По словам Некрасова, там будут показаны не только знаменитый пушкинский портрет работы Василия Тропинина, но и два подготовительных эскиза к этой работе - карандашный набросок и этюд маслом, "где у Пушкина так видны голубые глаза, каштановые волосы".

Особым элементом экспозиции, которая будет работать по 29 августа, станет портрет Пушкина работы Валентина Серова - его будут демонстрировать публике только один день. Среди других экспонатов - картины Леонида Пастернака, Кузьмы Петрова-Водкина, Юрия Репина (сына художника Ильи Репина), Николая Ульянова и многих других. Будут и работы современных художников, как свидетельство того, "что каждая эпоха оставляет свой отпечаток на взгляде художника, который предлагает свою интерпретацию Пушкина".

Большая программа на протяжении всего дня будет встречать гостей в Мемориальном музее-лицее в заповеднике "Царское Село", где учился юный Пушкин. Традиционно будут организованы автобусные и пешеходные экскурсии по пушкинским местам Петербурга. Как заверил директор музея, "в этот день все пушкинское пространство будет принадлежать тем, кто придет на праздник".

Адреса пушкинского праздника

Площадь Искусств, в центре которой стоит вдохновенный Пушкин работы Михаила Аникушина, примет днем участников Пушкинского поэтического марафона под названием "И через сад октавы пронесутся". Как рассказали организаторы, в этом событии собираются участвовать известные деятели культуры - от ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе до актеров Молодежного театра на Фонтанке и Театра марионеток имени Евгения Деммени.

Экспозицию "Пушкинград" откроет в день праздника Новый выставочный зал Музея городской скульптуры. Авторы представят панораму Петербурга пушкинских времен и современного города и постараются помочь посетителям ощутить связь жизни и творчества поэта с городом и горожанами.

Программу "Пушкин. Музыка радости" подготовил Санкт-Петербургский симфонический оркестр "Классика" под художественным руководством Александра Канторова. Коллектив выступит во Дворце культуры имени Ленсовета. Пушкинские тексты будут соседствовать с фрагментами из "Руслана и Людмилы" Михаила Глинки, "Сказки о царе Салтане" и "Золотого петушка" Николая Римского-Корсакова, "Евгения Онегина" Петра Чайковского.

На премьеру оперы "Евгений Онегин" пригласит в этот день музыкальный театр "Зазеркалье", где этот шедевр заново прочитали и поставили народные артисты России режиссер Александр Петров и музыкальный руководитель Павел Бубельников. В этой работе они были солидарны с мнением советского композитора и музыкального критика Бориса Асафьева о том, что свежесть музыки "Онегина" ощущается, как свежесть ежегодной весны.

"Евгений Онегин" идет в Петербурге на разных сценах и в разных прочтениях. Уже более трех десятилетий в Мариинском театре держится в репертуаре режиссерская работа маэстро Юрия Темирканова, которая ныне перенесена на сцену Дальневосточного филиала этого театра. А самое авангардное прочтение "Онегина" принадлежит режиссеру Андрию Жолдаку, поставившему спектакль в Михайловском театре. Балетное прочтение "Евгения Онегина" в хореографии народного артиста России Бориса Эйфмана возглавляемый им театр показал на гастролях во многих странах.