Институт Пушкина 6 июня проведет викторину по произведениям русского поэта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Государственный институт русского языка им. Александра Сергеевича Пушкина организует к 220-летнему юбилею со дня рождения поэта и Международному дню русского языка просветительские лекции для всех желающих, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"День русского языка на Пушкинской площади откроется "Онегинскими чтениями". Русские и иностранные студенты Института Пушкина прочтут любимые строки из романа в стихах, а ректор Маргарита Русецкая проведет викторину на знание пушкинского текста. Гостей праздника также ждут гадания по Пушкину и опрос гостей праздника "Пушкин был бы "за"/Пушкин был бы "против", - рассказали в пресс-службе.

Также в этот день на Красной площади профессор кафедры мировой литературы Галина Якушева выступит на тему "Пушкин, каким его знает мир", иностранные студенты исполнят стихи поэта. Волонтеры программы "Послы русского языка в мире" проведут "Диалоги на русском" - викторину о русском языке, литературе и культуре России.

Завершится программа Института Пушкина в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино, где главный научный сотрудник института Эльмира Афанасьева прочтет лекцию "Образ Пушкина за рубежом: границы восприятия". Афанасьева расскажет, как относятся к творчеству поэта за рубежом, в странах Европы и Азии, какие пушкинские произведения чаще всего учат наизусть иностранные студенты.

"Пушкин по-прежнему современен и интересен новым поколениям. Я с радостью вижу, с каким удовольствием им зачитываются не только российские, но и зарубежные школьники и студенты. И мы делаем все, чтобы вместе с русским языком распространять его имя", - привели в пресс-службе слова Русецкой.