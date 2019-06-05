В Московском театре мюзикла пройдет российская премьера спектакля "Сны Босха"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спектакль "Сны Босха" канадского театра-цирка "7 пальцев" в четверг впервые представят российскому зрителю. Труппа проведет гастроли на сцене Московского театра мюзикла, сообщили в пресс-службе площадки.

"Вдохновленный картинами голландского живописца Иеронима Босха, спектакль был создан в год 500-летия со дня смерти художника и получил признание зрителей по всему миру, - отметили в Театре мюзикла. - 25 персонажей, изощренные маски, потрясающая анимация и удивительная пластика цирковых артистов на полтора часа оживляют картины Иеронима Босха и делают зрителя частью его вселенной".

Как заметил автор идеи постановки и режиссер Сэмюэль Тетро, сложно найти "более подходящий жанр для одушевления картин Босха, чем современный цирк". Однако видеограф и сценограф Анж Потье считает, что Босх "был бы непревзойденным кинорежиссером". "В его работах натурализм и повседневная реальность сосуществуют с вымышленными чудовищами, священным огнем, взрывами и другими "спецэффектами". На нашем спектакле зрители почувствуют, как их то вовлекают в картины Босха, то снова отдаляют от них", - привели в пресс-службе слова Потье.

Канадская труппа пробудет в Москве до 16 июня включительно и даст 10 показов.

Театр "7 пальцев" был основан в Монреале в 2002 году группой выпускников Национальной цирковой школы Канады. Семь основателей театра сотрудничали с Cirque du Soleil и "Цирком Элюаз". В своем театре они и художественные руководители, и авторы сценария, и хореографы, и актеры. Театр принимал участие в The Royal Variety Performance (Выступление Королевского варьете), которое проводится с участием британской королевы, в официальных церемониях Олимпиад в Турине и Ванкувере.

Труппа уже привозила в Москву свои спектакли "Следы", "Кухня" и "Пассажиры", а также участвовала в создании спектакля "Принцесса цирка" в Театре мюзикла.