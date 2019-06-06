В Праге состоялся концерт Яромира Ногавицы по случаю 220-летия со дня рождения Пушкина

ПРАГА, 6 июня. /ТАСС/. Концерт чешского барда и исполнителя русских песен Яромира Ногавицы, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, состоялся в среду вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Праге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Зал РЦНК, рассчитанный на 380 зрителей, был полон представителей культурной общественности Праги и соотечественников. Дирекция РЦНК в связи с аншлагом между рядами кресел разместила дополнительные стулья. Перед началом концерта собравшихся приветствовал посол России в Чехии Александр Змеевский, напомнивший, что в 2018 году Яромир Ногавица получил из рук президента России Владимира Путина высокую государственную награду - медаль Пушкина. Бард был удостоен ее за заслуги в укреплении взаимопонимания между народами России и Чехии.

На концерте прозвучали популярные песни, сочиненные самим музыкантом. Он также спел переведенные им на чешский язык песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы.

Концерт был организован представительством Россотрудничества в Чехии, Чешско-русским обществом и Чешской ассоциацией русистов. В РЦНК в четверг состоится финальный тур 53-го всечешского творческого конкурса по русскому языку "Арс-поэтика. Памятник Пушкину", который также приурочен к 220-летию со дня рождения поэта.