Голодец призвала сделать отечественную культуру доступной в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти РФ должны создать условия для расширения возможностей в сфере культуры в регионах страны. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Ольга Голодец во время дискуссии "Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на международной арене" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нам просто надо прилагать все условия, чтобы внутри [страны] наша культура была так же известна и так же популярна, как и за рубежом. И чтобы наши лучшие произведения были доступны жителям отдаленных уголков России", - сказала Голодец.

Она добавила, что спрос на российскую культуру за рубежом очень высок. "Что удивительно - мне казалось, что спрос может быть на музыкальную культуру, на хореографию. Но это не так - спрос гораздо шире. Например, существует устойчивый спрос на драматическое искусство - произведения наших театров очень любят другие страны, просят, чтобы мы привезли МХТ [им. Чехова], БДТ [им. Товстоногова]", - добавила вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.