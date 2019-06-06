Балерина Диана Вишнева будет создавать в России новый формат театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Народная артистка России, балерина Мариинского театра Диана Вишнева планирует создать базу для появления в России нового театра современного уровня, который будет сочетать в постановках различные жанры и использовать мультимедийные технологии. Об этом она рассказала, выступая в четверг на сессии ПМЭФ-2019 "Театр: искусство или бизнес", посвященной Году театра в России.

"Одной из главных своих задач я считаю создание базы для появления первого российского театра современного европейского уровня", - сказала Вишнева, отметив, что одним из прообразов такого проекта может стать нидерландский театр танца.

Вишнева считает, что спектакль будущего - это "синтез или соприкосновение разных жанров и сопоставление артистической команды разных стран".

"Создание подобного театра в России позволит русским хореографам творить в комфортной среде, не имея сжатых сроков, с которыми сталкиваются приглашенные хореографы, - пояснила Вишнева. - Мне бы хотелось, чтобы представители бизнеса поддержали идею".

Новый формат театра

Возможные сроки появления в России театра нового формата, сочетающего классику и современные тенденции, Вишнева пока не называет. "Когда - это процесс, время. Сейчас трудно рассчитывать, потому что оно постоянно ускоряется. Раньше казалось, это 5-10 лет, сейчас - я не знаю", - призналась она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Однако "спектакль будущего" в том формате, о котором говорит Вишнева, российский зритель увидит уже этой осенью, когда в Россию привезут постановку "Сны Спящей красавицы". "Чтобы выйти с предложением такой театр создать, нужно не на бумаге показать продукт, - уверена она. - Я поняла, что нужно делать такие проекты, я сейчас сделала проект, премьера была в Майами, в Нью-Йорке, в сентябре мы этот проект привозим в Россию, мультимедийный, с технологиями, с визуальным артом, и будет тур по России с сентября".

Поддержка молодых

Не менее важной задачей Вишнева считает создание условий для поддержки молодых отечественных хореографов, которые, по ее мнению, не всегда имеют возможность реализовывать свои идеи.

В своем выступлении на сессии Вишнева отметила, что, хотя в крупнейших российских театрах созданы и активно работают мастерские хореографов, а ведущие театральные фестивали становятся социальной и творческой платформой для молодых артистов, этого недостаточно.

"Самое главное, у нас в стране нет единого центра, куда постановщик может обратиться за помощью и поддержкой, а фестивали и мастерские - это разовые возможности, - считает Вишнева. - Должен быть центр, где собираются, где проводятся лекции и мастер-классы, и образовательные программы, и где показывают спектакли, которые создаются в течение года в определенном количестве".

Вишнева подчеркнула, что в последние 10-15 лет современный танец стал "невероятно популярным" в России, но пока современная хореография не может занять достойное место в репертуаре российских академических театров. Примером сотрудничества искусства и бизнеса она назвала свой фестиваль современной хореографии "Контекст", существующий с 2016 года. Одна из главных его целей - поддержка молодых хореографов.

"Искусство - это бизнес с характерным балансом этики, эстетики и реализма", - заключила Вишнева.

Нехватка спонсоров

Другие участники сессии отмечали, что основной доход российских театров складывается из субсидий и продажи билетов. "По всем регионам вклад спонсоров - это 1% (их бюджетов - прим. ТАСС). Все театры России живут за счет бюджета и от продажи билетов", - констатировала гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина. Она напомнила, что сейчас в России 614 театров, а с учетом независимых, частных - порядка тысячи.

Примерами успешного с точки зрения бизнеса театра на сессии были названы антреприза и мюзикл, однако сохранять актерские кадры позволяет только репертуарный театр. В числе участников сессии были худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, заслуженный деятель искусств РФ художник Павел Каплевич, театральный продюсер Александр Вайнштейн, балерина Илзе Лиепа, приглашенный дирижер Большого театра Филипп Чижевский.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.