Выставка "Мой Пушкин" открывается в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства в пятницу открывает выставку "Мой Пушкин", приуроченную к 220-летнему юбилею со дня рождения поэта.

"Специфика нашего музея - декоративно-прикладное искусство. Мы [представим] портреты самого поэта в произведениях декоративно-прикладного искусства. Как в керамике, фарфоре, так и в металле, лаковые миниатюры, [будут] портреты, иллюстрирующие произведения Пушкина", - сказал ТАСС замдиректора музея по основной деятельности Александр Богатырев.

Посетители выставки увидят экспонаты из коллекции музея, а также из частных собраний. Среди них - живопись, графика, скульптура, редкие книжные издания, выдержки из литературных произведений и мемуаров ХIХ-ХХI веков, а также фрагменты кинолент. Будут представлены работы из резной кости, стекла и металла, керамическая посуда. Одним из необычных экспонатов станет туркменский ковер с репликой портрета Пушкина кисти Ореста Кипренского.

Название выставки "Мой Пушкин" перекликается с эссе Марины Цветаевой о поэте. По словам Богатырева, основная цель кураторов выставки - "показать поэта в разных жанрах и формах, сделать его доступным и близким для каждого". В экспозицию интегрированы фрагменты эссе Цветаевой, стихотворения Александра Блока, Владимира Маяковского и Анны Ахматовой, обращенные к поэту, отрывки из книг Андрея Синявского "Прогулки с Пушкиным", Юрия Тынянова "Пушкин", Юрия Лотмана "А. С. Пушкин. Биография писателя". Выставку можно посетить до 29 июля.