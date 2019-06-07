Театр "Новая опера" представит в Москве сценическую версию спектакля "Пушкин"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская премьера сценической версии оперы "Пушкин" состоится в пятницу в московском театре "Новая опера" им. Е. В. Колобова в рамках фестиваля "Пушкин-Фест" к 220-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор "Новой оперы" Дмитрий Сибирцев.

"Центральное событие фестиваля - это премьера оперы "Пушкин", - отметил Сибирцев. - Главная заслуга того, что этот проект состоялся, принадлежит подданному Великобритании, дирижеру Яну Латам-Кёнигу. Он <...> мне напомнил о композиторе Константине Боярском, с которым мы учились еще в Мерзляковском училище (Академическое музыкальное училище при Московской консерватории в Мерзляковском переулке - прим. ТАСС), он же познакомил нас с Маритой Филлипс, ставшей автором либретто. <...> И Ян был той силой, которая смогла объединить наши интересы с интересами британской стороны".

Мировая премьера концертного исполнения оперы "Пушкин" прошла в Москве 4 февраля 2017 года. Сценическая версия режиссера Игоря Ушакова впервые была представлена в июле 2018 года в Grange Park Opera в Великобритании. Нынешняя постановка - перенос этой версии на сцену "Новой оперы".

Англоязычный рассказ о русском поэте

Спектакль в Москве будут сопровождать субтитры, так как либретто написано на английском языке. Его автором выступила дальняя родственница Александра Пушкина, Натальи Гончаровой и царя Николая I, англичанка Марита Филлипс. "Каждый раз, когда я бываю в России, меня поражает, как здесь относятся к Пушкину, это нечто невероятное. Это уникальная личность, и я решила воплотить свою идею о том, каким он был", - заметила Филлипс.

"В этом проекте я чувствую себя немного Дягилевым, - признался дирижер-постановщик Ян Латам-Кениг. - Я встретил Мариту через знакомых несколько лет назад. Она показала мне либретто и спросила, было бы возможным воплотить в жизнь? И я понял, что нужен русский композитор, который понимает эмоциональный подтекст и при этом будет понимать либретто по-английски, и музыка которого будет доступна аудитории".

Композитор Константин Боярский, живущий в Лондоне, идеально соответствовал требованиям Латам-Кенига. Музыкант признался, что у него не было сомнений в успехе проекта, несмотря на англоязычное либретто. "Марита очень красиво и музыкально пишет по-английски. Но цитаты Пушкина останутся на русском языке", - подчеркнул он.

Главными действующими лицами оперы выступают Александр Пушкин, царь Николай I, сестры Гончаровы, Дантес и друзья поэта.

"Когда мы делали концертную версию, у нас сложился уже состав исполнителей. Солисты подбирались по умению петь на английском языке, а также по соответствию вокальным и внешним представлениям композитора и режиссера о персонажах. Но вот Александр Сергеевич не будет похож на Пушкина. Тут главное - интонация, с которой артист несет музыкальный материал", - отметил директор "Новой оперы".