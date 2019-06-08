В Москве состоялась премьера оперы Константина Боярского "Пушкин"

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Московский театр "Новая Опера" имени Е. В. Колобова представил в пятницу премьеру оперы Константина Боярского "Пушкин", сделав поэта впервые в истории мировой музыки главным героем оперной постановки.

"Насколько мне известно, таких прецедентов в мировой опере пока не было", - ответил на вопрос ТАСС директор "Новой Оперы" Дмитрий Сибирцев.

Партию Пушкина исполнил солист Большого театра Станислав Мостовой (который в предстоящем сезоне пополнит труппу "Новой Оперы), партию Николая I - Артем Гарнов. Остальные партии спели Джульетта Аванесян, Ирина Ромишевская, Анна Синицына, Василий Гурылев, Антон Бочкарев.

Советник по культуре посольства Великобритании в Москве Майкл Бёрд дал высокую оценку премьере, отметив, что "Пушкин" стал второй за последние месяцы - после оперы Бенджамина Бриттена "Поругание Лукреции" - оперной премьерой, осуществленной в "Новой Опере" в рамках Года музыки Великобритании и России.

Директор театра, давая оценку состоявшейся премьере, отметил в интервью ТАСС: "Мне очень нравится музыкальный язык, который использует Константин Боярский, и я очень рад, что мы получили не мюзикл, а полноценную, настоящую оперу, написанную профессиональным композитором... Данное произведение - редкое исключение, оно мне очень нравится".

Написана в канонах классических опер XIX века

"У меня сейчас ощущение, что с созданием этого произведения был наведен мост не только между Великобританией и Россией, но и для меня лично - с моей родиной, - отметил живущий с 12 лет в Лондоне Константин Боярский. - Надеюсь, что все будет замечательно - ведь этот проект теперь в руках моих коллег из "Новой Оперы".

Режиссер постановки Игорь Ушаков признался: "Мы, конечно, волновались, как наш труд будет воспринят в Москве. Мы постарались искренне и честно рассказать о жизни нашего героя, который не смог найти себя в этом мире, не смог сопротивляться событиям и фактически пошел на смерть, сделав этот шаг обдуманно и добровольно. И я очень рад, что наша работа, наша трактовка жизни и судьбы поэта, получила высокую оценку публики. Надеюсь на долгую сценическую жизнь "Пушкина" как в нашей стране, так и за рубежом".

Одним из гостей премьеры был композитор Александр Журбин. "Честно говоря, это первая современная опера, которую я могу слушать. От остальных я обычно умирал, - пошутил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Она написана в канонах классических опер XIX века. И написана очень хорошо".

Судя по реакции зала, эту оценку Журбина разделила пришедшая на премьеру московская публика.

Опера "Пушкин" является частью программы Года музыки Великобритании и России, которая проводится посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета. Программа включает десятки мероприятий, проводимых в различных городах РФ. "Двусторонний" Год музыки стартовал в январе 2019 года и продолжится в 2020 году.