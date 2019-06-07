Театры из девяти городов представили детские спектакли на фестивале в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Театры из девяти городов России боролись за "королевские" номинации в фестивале детских спектаклей "Сказочное королевство", который прошел в Севастополе. Оценки выставлялись как профессионалами, так и детским жюри, сообщили ТАСС в пресс-службе севастопольского Театра юного зрителя.

"На подмостках Севастопольского ТЮЗа свое искусство показали мастера сцены, представляющие самую широкую географию. Были труппы из обеих столиц - Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Севастополя, Симферополя и Евпатории, гости из Элисты, Майкопа, Ульяновска и Мариинска. Труд актеров и режиссеров оценивали сразу два жюри. Взрослое, в состав которого вошли именитые театроведы и критики, и детское", - рассказала представитель ТЮЗа.

Она уточнила, что победителем в номинации "Королевская сказка" стал спектакль "Мама, папа, братья Гримм" режиссера Марины Корневой из Ульяновского ТЮЗа "NEBOLSHOY ТЕАТР", а в номинации "Королевская магия" для спектаклей театра кукол - "Терем Ок" севастопольского режиссера Артема Макеева (театр им. Кукол, Дворец культуры рыбаков). Лучшим актерским ансамблем признан национальный драматический театр им. Б. Басангова из Элисты со спектаклем "Сказка Белого месяца" (номинация "Королевская рать").

Как сообщила председатель жюри, художественный руководитель севастопольского ТЮЗа Людмила Оршанская, "Королевским актером" за лучшую мужскую роль признан Александр Сухомлин из Ульяновска, "Королевской актрисой" - Алиса Олейник из Санкт-Петербурга, а призы за лучшую роль животного (номинация "Королевский любимец") достались Сергею Новикову и Сергею Толстых из театра "Студия 22" Евпатории, сыгравшим Тотошку и Трусливого льва в спектакле "Волшебник Изумрудного города".

Лучшим спектаклем по мнению детского жюри стала постановка "Комната Герды" театра "Особняк" (Санкт-Петербург). "Это просто фантастика, <…> спектакль великолепный: своеобразные декорации, игра одного актера. <…> Спектакль заслуживает первого места, актриса заслуживает особой награды. Спектакль не для детской аудитории", - написали ребята в отзыве на постановку.

"Зал был постоянно полон - это было главное для нас. Думаю, в следующем году севастопольцы будут с огромным интересом ждать фестиваль", - рассказал журналистам начальник Главного управления культуры города Николай Краснолицкий. "То, что у нас собрались театры из девяти городов, дает возможность познакомиться с искусством наших различных регионов, разных национальностей. С одной стороны, это обогатило и нашу труппу, с другой стороны - завязались новые контакты".

Год театра

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.