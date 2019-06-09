Маэстро джаза Давид Голощекин встретит 75-летие на сцене Филармонии джазовой музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Давид Голощекин, завоевавший известность как мастер классического джаза, отметит свое 75-летие двумя праздничными концертами в Петербурге. Первый пройдет в понедельник, в юбилейную дату, в Филармонии джазовой музыки, где маэстро выйдет на сцену как исполнитель.

Второй вечер состоится во вторник в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. В программе юбилейных концертов - выступление американской вокалистки Ив Корнелиус и ансамбля "Четверо", где Голощекин сыграет с тремя московскими коллегами - барабанщиком Виктором Епанешниковым, пианистом Алексеем Подымкиным и контрабасистом Сергеем Васильевым.

"Давид Голощекин возглавляет классический джаз в нашем городе и представляет его наилучшим образом, я считаю, не только в Петербурге, но и в стране. Он знаковая фигура такая - вам нужно показать класс настоящего джаза классического, исторически сложившегося в Америке и освоенного во всем мире, - пожалуйста, вот вам Голощекин, безошибочно играет всегда", - сказал ТАСС историк джаза, заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг, ведущий юбилейных вечеров.

Огромным достижением музыканта он назвал созданную им единственную в стране Государственную филармонию джазовой музыки, которой в нынешнем году исполнилось 30 лет.

Фейертаг отметил еще одно качество юбиляра: "Голощекин - мультиинструменталист, а это уже, если хотите, артистическая победа. Потому что интересно видеть, как человек переходит от инструмента к инструменту с легкостью невероятной и на каждом играет великолепно". В арсенале виртуоза - скрипка, флюгельгорн, вибрафон. Он владеет также фортепиано, саксофоном, контрабасом, трубой и ударными.

Вехи пути джазмена

Более полувека Голощекин посвятил джазу. В 1989 году при поддержке заместителя председателя исполкома Ленсовета Валентины Матвиенко он основал Филармонию джазовой музыки, которой руководит по сей день. Ежегодно он создает новые концертные программы, проводит сольные тематические вечера, совместные концерты с российскими и зарубежными исполнителями.

Петербуржец выступал с такими звездами мирового джаза, как Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи, Билли Тейлор, Уинтон Марсалис, Эдди Гомез, Бенни Голсон, принимал участие в международных джазовых фестивалях в Германии, Норвегии, Швеции, США, Израиле и России.

Джазмен широко известен и как композитор, регулярно исполняющий свою музыку. Он автор "Петербургской сюиты", посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, музыки к пяти кинофильмам, театральным спектаклям, организатор серии лекций-концертов об истории джаза. Под его руководством в городе ежегодно проходит международный фестиваль "Свинг Белой ночи".

Давид Голощекин - профессор Российского государственного педагогического университета имени Александра Герцена, где читает лекции по истории джаза.