Эпоха русского национального искусства. Людмиле Зыкиной исполнилось бы 90 лет

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Последним юбилеем, который отметила народная артистка СССР, основательница Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" Людмила Зыкина, было 80-летие. Спустя 10 лет, в 90-летие со дня рождения певицы, своими воспоминаниями об артистке с ТАСС поделились ее коллеги.

"Людмила Зыкина была личностью века, титаном вне времени, вне пространства, вне моды, - говорит глава Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. - Она чувствовала народную песню душой, как никто другой". По словам певицы, голос Зыкиной был "от Бога - поистине уникальный, удивительный, она бесконечно любила музыку, сцену, зрителей, поэтому всю себя, весь свой талант отдавала людям, ничего не оставила для себя; Людмила Георгиевна была настоящим человеком и настоящей артисткой".

Зыкина "определила целую эпоху в русском национальном искусстве", считает народный артист РСФСР Лев Лещенко. "Были замечательные коллективы, как хор Пятницкого и другие, но она предала изящества русской вокальной культуре, академические черты, которые обогатили народное искусство", - подчеркнул он. Лещенко особо отметил острый ум Зыкиной. "Неслучайно в свое время ее выбрала в ближайшие подруги министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева", - добавил он.

Зыкина и Лещенко вместе исполняли ораторию Родиона Щедрина "Ленин в сердце народном", которая стала большим событием в 1970 году - в год столетия со дня рождения вождя мирового пролетариата. "После премьеры в Ленинграде мы с этой ораторией выступали в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Новосибирске, Казани. В дни тех поездок мы много общались, - рассказал певец. - Людмила Георгиевна была открытым, приветливым человеком, очень реальным, содержательным, с юмором".

Модератор культуры

В беседе с ТАСС Бабкина призналась, что Зыкина была ее идеалом с детства. "Я подражала ей, хотя имела голос, ни на чей не похожий. Я даже хотела поступать в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, потому что она в нем училась", - рассказала она.

Артистке предстояло пройти свой путь и выучиться в Институте имени Гнесиных. Там она впервые и встретила своего кумира. "Представляете, что такое воочию увидеть своего кумира детства? Но самое потрясающее чувство испытываешь, когда этот кумир признает тебя в профессии, высоко оценивает твою работу", - заметила Бабкина.

Одна из последних встреч двух певиц произошла на фестивале-марафоне "Песни России", который проводит Бабкина.

"Буквально через несколько дней получаю от нее сообщение: "Это фантастично! Я не смогла такого сделать и вряд ли смогу, а ты не бросай". Словно благословила. Эти слова навсегда останутся в моем сердце. Ничто не может сравниться с признанием такого великого человека", - вспомнила артистка.

"Как говорил Михаил Иванович Глинка: музыку создает народ, а мы только ее аранжируем. В этом смысле Людмила Георгиевна была настоящим модератором русской национальной культуры", - заметил Лещенко.

Памятная дата

90-летию со дня рождения великой артистки будет посвящено немало мероприятий как в Москве, так и в регионах.

Созданный Зыкиной Государственный академический русский народный ансамбль "Россия", который теперь носит ее имя, даст в понедельник большой праздничный концерт под открытым небом на территории Театрального музея им. А. А. Бахрушина.

В этот же день в доме на Котельнической набережной Москвы, где многие годы жила артистка, откроют мемориальную доску. Ее авторами выступили скульптор Салават Щербаков и архитектор Игорь Воскресенский.

Из биографии

Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве. Свое творческое крещение получила в военном 41-м году. Тринадцатилетней девочкой она поступила на работу токарем на Московский станкостроительный завод им. Орджоникидзе, а ночами дежурила в госпитале. Первыми ее слушателями стали раненые бойцы.

В 1947 году Зыкину приняли по конкурсу в знаменитый хор имени Пятницкого, затем была работа в хоре Всесоюзного радио. А с 1960 года певица начала выступать сольно.

Более 60 лет она была верна русской песне, которой сумела покорить весь мир. По ее собственным подсчетам, она объехала весь Советский Союз не менее шести раз, побывала на гастролях в 92 странах. Ей аплодировали такие крупные политические деятели, как Джавахарлал Неру и Индира Ганди, Урхо Кекконен, Гамаль Абдель Насер, Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Гельмут Коль. Талантом Зыкиной восхищались выдающиеся представители мировой культуры Чарли Чаплин и Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра и Марк Шагал, Рокуэл Кент и Ван Клиберн, пела она и для ливерпульской четверки - легендарной группы Beatles.

Отмеченная высокими наградами, она никогда не считала себя звездой. "Когда говорят: Зыкина - великая певица, я этого не понимаю, я всегда просто старалась трудиться", - говорила певица. На память она знала около 2 тыс. песен, а записала свыше 250 композиций, в числе которых "Течет Волга", "На побывку едет".

Зыкина скончалась 1 июля 2009 года в Москве после инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище.