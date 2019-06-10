Алексей Федорченко в 2020 году выпустит фильм по повести Зощенко

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Обладатель наград Венецианского кинофестиваля, режиссер Алексей Федорченко планирует в 2020 году выпустить фильм-экранизацию автобиографической повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца" с рабочим названием "Последняя милая Болгария", сообщил он в понедельник журналистам.

"Это фильм по мотивам повести Зощенко. Я надеюсь закончить осенью, думаю, прокат будет в следующем году. Рассчитываю, что показ рабочих материалов создаст интригу, уже будут какие-то ожидания у зрителей", - сказал он.

Представители международных кинофестивалей и прокатных компаний ознакомились с 10-минутными рабочими материалами к будущей картине Федорченко "Последняя милая Болгария" в рамках открытого российского киносмотра "Кинотавр" в Сочи.

По словам режиссера, финансовые средства на создание картины уже найдены. "Денег мы не ищем, у фильма будет своя схема проката, она будет очень необычной", - пояснил он, добавив, что в картине снимались актеры из театров Екатеринбурга.

Фильм снимался с августа 2017 года, в нем охвачены события с конца XIX века до середины XX века. По словам режиссера, в его картине будет много персонажей и оригинальные декорации.