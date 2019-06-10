Толстой считает, что сериал "Чернобыль" снят с уважением к героям тех событий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Американский сериал "Чернобыль" снят с уважением к людям, участвовавшим в событиях 1986 года. Такое мнение высказал в понедельник журналистам советник президента РФ по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

Премьера мини-сериала "Чернобыль" на канале HBO состоялась 7 мая. Картина рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

"Посмотрел только две серии пока. Добротно сделан, уважительно к людям, которые мужественно пытались предотвратить [катастрофу]. Пока я не увидел ничего, что могло бы нас как-то обижать", - сказал Толстой.

Он напомнил, что сейчас в России ведется работа над проектом на ту же тему при участии Данилы Козловского. "Еще год назад на питчинге [Козловский] защищал эту идею. Там судьбы нескольких ликвидаторов, - рассказал глава совета Фонда кино. - Удивительно, что должно было пройти столько лет, чтобы вдруг одновременно западные кинематографисты и наши стали делать что-то. Сравнивать можно, когда все выйдет".