Русский музей соберет реставрационный совет по восстановлению поврежденной картины Куинджи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Русский музей завершил выставку работ Архипа Куинджи крымской серии, на которой демонстрировалась поврежденная в результате похищения в январе картина "Ай-Петри. Крым". Эта работа отправится на реставрацию, способ которой определит специально созванный совет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе музея.

"Картину ждет большой реставрационный совет. Сейчас реставраторы ждут того момента, когда картина будет снята со стены, чтобы сделать подробный осмотр и дать более полное заключение о необходимых работах", - рассказали в пресс-службе.

Выставка крымских работ Куинджи в Садовом вестибюле Михайловского дворца была открыта в марте. Ее работу дважды продлевали для того, чтобы посетители музея могли ознакомиться с работой "Ай-Петри", история кражи которой с выставки в Третьяковской галерее получила большой общественный резонанс.

Русский музей обладает обширной коллекцией произведений Архипа Куинджи, в его фондах 418 его произведений, но большинство его работ, включая "Ай-Петри. Крым", хранятся в запасниках. Зрители могут их видеть в основном на временных выставках в музее и на выезде. Картину "Ай-Петри. Крым", которая находится в собрании Русского музея с 1930 года, вывозили для показа в других музеях более 20 раз. Во время выставки в Третьяковской галерее в Москве она была похищена, но на следующее утро подозреваемого в краже задержали, картину нашли на стройке в Одинцовском районе Подмосковья и вернули на выставку.

В результате инцидента с кражей картина пострадала незначительно, на ней появилось несколько царапин, но для лучшей ее сохранности было принято решение провести реставрацию сразу после ее показа на выставке в Михайловском дворце. Реставраторы Русского музея ранее высказали предложения о комплексной реставрации картины - ее планируют переложить на новый холст, не затронув авторское изображение, выполненное на бумаге.