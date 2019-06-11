Новый телепроект Юрия Стоянова с осени будет еженедельно выходить на "России 1"

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Актер Юрий Стоянов осенью запустит свой новый юмористический телепроект на канале "Россия 1". Об этом гость кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи сообщил во вторник журналистам.

"Шоу называется "100янов", с сентября будет выходить еженедельно на "России 1", - отметил Стоянов. - Это будет проект, чем-то напоминающий "Городок", но с уклоном в кино, набор короткометражек". Премьера шоу состоялась 1 мая.

Главные роли будет исполнять сам Стоянов. Артист добавил, что "восемь программ уже снято, всего планируется выпуск 40 программ в год".

Юрий Стоянов работает на телевидении и снимается в кино. Его бессменный партнер по передаче "Городок" Илья Олейников умер 11 ноября 2012 года, после чего программа, существовавшая с 1993 года, была закрыта.