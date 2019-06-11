Хакеры потребовали выкуп у Radiohead за неизданные записи. Музыканты опубликовали их сами

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Британская рок-группа Radiohead опубликовала 18 часов ранее не изданных музыкальных записей, украденных на прошлой неделе хакерами, потребовавшими за их возвращение $150 тыс. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

"За £18 ($23) вы можете узнать, стоило ли нам платить этот выкуп", - сказал гитарист коллектива Джонни Гринвуд. Вырученные средства Radiohead направит природоохранной организации Extinction Rebellion.