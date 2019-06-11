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Хакеры потребовали выкуп у Radiohead за неизданные записи. Музыканты опубликовали их сами

Неизвестные требовали у группы $150 тыс.
Том Йорк Photo by Owen Sweeney/Invision/AP
Описание
Том Йорк
© Photo by Owen Sweeney/Invision/AP

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Британская рок-группа Radiohead опубликовала 18 часов ранее не изданных музыкальных записей, украденных на прошлой неделе хакерами, потребовавшими за их возвращение $150 тыс. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

"За £18 ($23) вы можете узнать, стоило ли нам платить этот выкуп", - сказал гитарист коллектива Джонни Гринвуд. Вырученные средства Radiohead направит природоохранной организации Extinction Rebellion.

Украденные хакерами записи были созданы музыкантами во время работы над третьим студийным альбомом OK Computer, вышедшем в 1997 году. 

Среди главных произведений группы, которые стали доступны, - 12-минутная версия песни Paranoid Android, демозапись вокалиста Тома Йорка Karma Police и десятки неизданных или незаконченных песен.

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