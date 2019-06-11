Фестиваль уличного кино открывается в России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Фестиваль уличного кино пройдет более чем в тысяче городов и поселков России с 12 июня по 12 сентября. За это время зрители смогут познакомиться с короткометражными работами молодых российских режиссеров, сообщил ТАСС основатель, генеральный продюсер проекта Александр Щеряков.

"На нашем кинофестивале мы не заставляем публику ехать к себе, а сами приезжаем к ней, проводим массовые показы лучших российских короткометражек под открытом небом - набережные, парки, площади, крыши домов. По сравнению с прошлым годом мы расширили географию, более тысячи ста городов и населенных пунктов принимают участие в проекте. У нас нет жюри, публика голосует за работы светом фонариков телефонов. В каждом городе специальным устройством замеряем уровень света, понимаем, кто победил, к осени все это суммируется, и мы определяемся с победителем", - сказал он.

На этот раз на фестивале впервые учрежден финансовый приз. Режиссер-победитель конкурсной программы получит 1,5 млн рублей на создание своего полнометражного дебюта. Таким образом, по задумке организаторов, фестиваль переходит к системе поддержки молодых авторов.

На фестивальных площадках планируется показать 85 короткометражных фильмов, десять из которых участвуют в основном конкурсе. Первый показ киносмотра пройдем в Сыктывкаре. "У нас не будет как такового города-открытия, где пройдет что-то масштабное, мы не стараемся как-то выделять города, но вообще все откроется формально в Сыктывкаре", - отметил Щеряков.

В программе будут фильмы, в создании которых приняли участие признанные звезды отечественного кино. Один из фильмов - "Электрический ток", - в котором сыграл Александр Паль, снял известный актер Петр Федоров. Помимо этого, на фестивале можно будет увидеть короткометражки с Алексеем Серебряковым, Сергеем Буруновым, Александром Петровым, Павлом Деревянко, Александром Горчилиным, Яной Трояновой.

Фестиваль уличного кино - ежегодный зрительский смотр лучших короткометражных фильмов от молодых авторов без участия жюри. Проект стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке, после чего начал проходить на площадках во всем мире. В попечительский совет фестиваля входят председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов, кинорежиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Попогребский, кинокритик Стас Тыркин. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов, вход на показы свободный.