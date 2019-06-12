Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Концерт американского певца Ленни Кравица состоится на юбилейном, тридцатом по счету, открытом российском кинофестивале "Кинотавр" в Сочи. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы киносмотра.

Ранее президент "Кинотавра" Александр Роднянский говорил ТАСС, что на фестивале пройдут концерты-сюрпризы, которые будут объявлены в последний момент. "15 июня состоится выступление Ленни Кравица в концертном зале "Фестивальный" для участников и гостей "Кинотавра", - рассказал представитель пресс-службы.

Ленни Кравец - автор песен, продюсер, аранжировщик. В своих композициях он объединяет элементы таких музыкальных направлений, как соул, фанк, регги, фолк и баллады. Кравец сыграл одну из ролей в фильме "Голодные игры".

"Кинотавр" открылся 9 июня и будет проходить в Сочи до 16 июня. В основной конкурс вошли 15 картин, председатель жюри - Константин Хабенский.