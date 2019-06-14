Актер Григорий Добрыгин привез в Сочи полнометражный режиссерский дебют

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Актер Григорий Добрыгин, известный по фильмам "Как я провел этим летом" и "Черная молния", привез в Сочи свой полнометражный режиссерский дебют: его картина Sheena 667 была показана в основном конкурсе 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", передает корреспондент ТАСС.

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Со сцены Зимнего театра Добрыгин отметил, что очень волнуется перед показом. "Рад возможности рассказать эту историю", - добавил режиссер, представляя съемочную группу. В фильме снимались, в частности, Владимир Свирский и Юлия Пересильд.

Также в основном конкурсе показали фильм режиссера Марии Агранович. Ее новая картина называется "Люби их всех". На сцену вышла практически вся съемочная группа фильма - сама режиссер, а также Сергей Гармаш, сыгравший в фильме одну из главных ролей. "Я благодарна всем моим коллегам, - сказала режиссер. - Это будет первый показ фильма, он мне нравится, я желаю ему удачи".

В фильме снимались Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Кирилл Сафонов и другие. Главная героиня картины - женщина, которая продает свою любовь. В прокат лента выйдет осенью 2019 года.

Кроме того, вечером состоится спецпоказ фильма "Дылда" Кантемира Балагова, ставшего лучшим режиссером в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Всего в конкурсе "Кинотавра" участвует 15 картин. Победители будут объявлены 16 июня.