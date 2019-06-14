Шнуров и группа "Ленинград" дали, возможно, последний концерт в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа "Ленинград" 14 июня дала заявленный как последний концерт на московском стадионе "Открытие-Арена". Лидер рок-группы Сергей Шнуров предложил поклонникам попрощаться, передает корреспондент ТАСС.

"Кто знает, как сложится? Может, это будет последний концерт в Москве. Поэтому надо обязательно попрощаться друг с другом", - объявил он, после чего команда запела нецензурную песню о человеке, который не держит своего слова.

Начала концерта поклонники ждали примерно полтора часа. После появления музыкантов на сцене начался марафон самых известных за их 20-летнюю историю хитов.

WWW, "В Питере - пить", "Экспонат", "Вояж", "Рыба моей мечты", "Экстаз", "Сумка" и еще 20 композиций исполнили артисты. С речитативом в ряде песен Шнурову помогал рэпер ST (Александр Степанов). Декорациями группе послужили панельный дом, остановка, фонари, а также "паутинка" и карусель с детской площадки. В конце мероприятия группа дважды выходила на бис.

"Спасибо, что все это долгое время вы были с нами, а мы были с вами. И вместе мы были группировкой "Ленинград", - продекламировал в конце вечера Шнуров. - Особенно хочется сказать спасибо грибникам и рыболовам. Они не поехали за грибами, они не поехали на рыбалку, а пришли сюда за собственные "бабки".

Всего в рамках прощального тура "Ленинград" выступит на девяти российских стадионах. Гастроли начались в Калининграде, после Москвы музыкантов ждут в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершит турне шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.