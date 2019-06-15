Бондарчук: Александр Петров во "Вторжении" будет таким, "каким его никогда не видели"

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Фантастический фильм "Вторжение" Федора Бондарчука, который станет продолжением его кинокартины "Притяжение", представили в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" за полгода до проката.

В прокат фильм выйдет 1 января 2020 года. "Я обещаю: вы увидите Александра Петрова в этом фильме таким, каким вы еще его никогда не видели", - отметил Бондарчук на деловом завтраке в Сочи.

Сам Александр Петров сообщил, что еще на кастинге к первому фильму хотел сыграть инопланетянина. "Но мне дали другую роль, сказали: "Давай ты все-таки сыграешь русского". Он добавил, что в новом фильме работала "лучшая актерская и режиссерская команды".

Съемки фильма проходили не только в Москве, но и в Будапеште, где специально строили подводные декорации, также съемочная группа ездила на Камчатку.

Более 4 млн зрителей посмотрели первую часть картины в кинотеатрах, общие кассовые сборы превысили миллиард рублей по России и СНГ. "Притяжение" стало одним из лидеров по просмотрам в российских онлайн-кинотеатрах в 2017 году. Первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян высоко оценили и зарубежные зрители - "Притяжение" получило международный прокат в более чем 80 странах мира.

Создатели фильма

Продюсерами картины выступили Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Юрий Борисов, которые также приехали на презентацию в Сочи.

Создатели "Притяжения" обещают, что во второй части будут зрелищные экшн-сцены, компьютерная графика и непредсказуемые сюжетные повороты. Действия картины происходят спустя три года после падения инопланетного корабля в Чертаново.