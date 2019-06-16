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"Кинотавр" - 2019

Гильдия киноведов и кинокритиков отметила своим призом на "Кинотавре" фильм Юсупа Разыкова

Фильм "Керосин" посвящен русским матерям

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Награду Гильдии киноведов и кинокритиков, которая носит на Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" имя умершего в мае 2017 года киноведа Даниила Дондурея, в воскресенье вручили режиссеру Юсупу Разыкову.

Представитель Гильдии Виктор Матизен вручил приз Разыкову, снявшему фильм "Керосин". Картина посвящена русским матерям. Фильм рассказывает о простых людях, которые учатся выживать в сложных ситуациях, любить и видеть красоту. В фильме играют Елена Сусанина, Валерий Маслов, Инна Степанова и другие.

Диплом от критиков получил Александр Золотухин за фильм "Мальчик русский". Режиссер поднялся на сцену и признался, что он впервые получает какую-либо награду.

Картина рассказывает о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Главную роль исполнил Владимир Королев.

Фестиваль в Сочи открылся 9 июня, в воскресенье будут объявлены лауреаты кинофестиваля. В основной конкурс входило 15 картин. Фильмом закрытия фестиваля станет "Француз" Андрея Смирнова.

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Россия"Кинотавр" - 2019
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