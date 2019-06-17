Путин: выступить на конкурсе Чайковского - заветная мечта музыкантов из разных стран

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Телеграмма президента опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Россия всегда славилась богатейшими традициями музыкального искусства и знаменитыми исполнительскими школами, и потому прикоснуться к нашему великому культурному наследию, выступить на этом престижном конкурсе - заветная мечта многих музыкантов из разных стран", - говорится в приветствии.

Путин отметил, что конкурс имени Чайковского является одним из наиболее ярких и впечатляющих событий в мире классической музыки.

Президент выразил уверенность, что музыкальное событие объединит одаренных молодых мастеров на площадках Москвы и Санкт-Петербурга и откроет перед ними возможности для профессионального роста.

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 16 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, будут соревноваться исполнители на деревянных и медных духовых инструментах. Всего в конкурсе участвуют 228 музыкантов из 36 стран.