В ГМИИ открылись выставки шедевров из собраний Щукина и фонда Louis Vuitton

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие сразу двух крупных выставок - "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" состоялось в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина в понедельник вечером. Мероприятие посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, внук коллекционера Сергея Щукина Андре-Марк Делок-Фурко и другие.

Первый проект представляет историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

"Я вас поздравляю, мы оказались с вами в уникальный момент в музее, когда мы открываем выставку, как мне кажется, важнейшего коллекционера 20 века - Сергея Щукина. Практически все стены нашего музея заполнены теми вещами, которые являются гордостью мирового искусства", - отметила на открытии директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Она напомнила, что в экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа - собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями. Кроме того, несколько лет назад выставка проходила в Париже и имела большой успех - ее посетили 1 млн 250 тысяч человек.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что выставка "Щукин. Биография коллекции" - дань памяти выдающегося коллекционера, "выдающегося соотечественника, замечательного знатока и ценителя искусства, который стоит в одном ряду с такими фамилиями, как братья Третьяковы, Савва Морозов, Савва Мамонтов - тех, кто внес огромный вклад в то, чтобы Россия была великой мировой культурной державой".

Обречена на успех

В музее отмечают, что выставка беспрецедентна по масштабу и содержанию и занимает практически все пространство музея. Работы для экспозиции происходят из коллекций Пушкинского музея, Эрмитажа, Исторического музея, Музея Востока и других. Всего в экспозиции более 450 произведений: живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные материалы.

Матвиенко уверена, что выставка "обречена на полный успех, на аншлаг". "Давайте посмотрим, наша выставка побьет ли рекорд [парижской]. Я думаю, что обязательно побьет", - сказала она.

Также председатель Совета Федерации вручила российский паспорт внуку коллекционера. На днях был опубликован указ президента РФ Владимира Путина - согласно документу, в гражданство РФ приняты 70 человек, среди них и Андре-Марк Делок-Фурко. Внук Щукина поблагодарил Матвиенко, в качестве ответного жеста он подарил Пушкинскому музею последний российский паспорт своего дедушки - эта вещь заняла свое место на открывающейся экспозиции.

Культура вне политики

Выставка "Щукин. Биография коллекции" проходит одновременно с проектом "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". Зрители увидят знаковые работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других известных художников.

Экспозиция включает 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции. Выставка занимает все пространство Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и станет одним из крупнейших показов собрания за пределами Парижа с момента открытия Фонда. Все произведения выставляются в России впервые.

Матвиенко поблагодарила французскую сторону за выставку. "Культура - это самая мощная сила, которая преодолевает любые разногласия, санкции, все границы и преграды. Именно культура объединяет все народы", - отметила она.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в своей приветственной речи также подчеркнул, что культура вне политики. Он отметил, что несколько дней назад стартовала Театральная олимпиада, также одновременно с новыми выставками в Пушкинском музее в России стартует Международный конкурс имени Чайковского. На все эти мероприятия приехали участники и гости со всего мира. "Это говорит о том, что у культуры нет границ. У культуры нет и не может быть международных политических проблем, не может быть никаких санкций, не может быть никаких ограничений", - сказал Мединский.

Он считает, что выставка в Пушкинском музее не побьет рекорд парижской экспозиции. "Потому что у нас нет таких пропускных способностей. Но в следующем году, когда мы откроем выставку импрессионистов в Париже, мы обязательно этот рекорд вместе побьем. Потому что культура всегда бьет все рекорды", - добавил глава Минкультуры России.

Также на открытии выставок были глава LVMH Бернар Арно, посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн, президент Пушкинского музея Ирина Антонова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.