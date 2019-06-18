Театральные перформансы пройдут на 25 станциях московского метро 19 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Участники проекта "Привет, Москва!" представят театральные перформансы на 25 станциях метро 19 июня, сообщила во вторник куратор проекта Оксана Бондаренко на пресс-конференции в ТАСС.

"Метро сегодня уже не только средство передвижения. Как и другой городской транспорт, оно стало источником информации, впечатлений и эмоций, пространством для креативных индустрий, образовательных и культурных проектов. Мы поставили перед собой амбициозную задачу - показать, как привычное нам пространство может преображаться, дарить положительные эмоции и делать из нас активных участников культурного процесса по пути домой", - сказала она.

19 июня станции метро на два часа превратятся в театральную сцену и площадку масштабного культурного флешмоба. Пассажирам планируется представить ряд перформансов разных жанров: интерактив и буффонаду, театр масок, оперу, балет, современную хореографию, пластический и драматический театры.

"Актеры, перформеры и танцоры будут неожиданно появляться не только на платформах, лестницах и балконах станций, но и в вагонах - шанс встретить необычного спутника в эти часы очень велик", - отметила Бондаренко.