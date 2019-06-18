"Ленинград" выступит на фестивале "Нашествие"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рок-группа "Ленинград" примет участие в фестивале "Нашествие", который пройдет с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово в Тверской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организатора фестиваля.

"Организаторы "Нашествия-2019" решили поставить восклицательный знак в самом масштабном за всю историю фестиваля лайн-апе, обнародовав имя финального участника. Им стала группировка "Ленинград", - говорится в сообщении.

Фестиваль также отметит свое 20-летие в компании Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева, групп ДДТ, "Мумий Тролль", "Би-2", "Аквариум", "Алиса", "Сплин", "Ночные снайперы" и других известных музыкантов.

Выступление "Ленинграда" состоится 18 июля в 21:00 мск. Таким образом музыкальная программа фестиваля стартует на день раньше официального открытия, подчеркнули устроители.

"Я, честно говоря, не меряю такими понятиями, как "хедлайнеры" или "не хедлайнеры", - процитировали в пресс-службе лидера группы Сергея Шнурова. - В начале, в середине или в конце - есть понимание того, что мы должны сыграть круче всех, вот и все". Музыкант также напомнил, что "Нашествие" стал первым фестивалем, на котором выступил коллектив.

Шнуров объявил весной, что стадионный тур "Ленинграда", который стартовал 4 июня в Калининграде и завершится 12 октября в Санкт-Петербурге, станет последним для группы.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля "Нашествие".